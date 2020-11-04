Перебуває на лікарняному: Вовк здивований оголошенням себе в розшук

Вовк зазначив, що в Україні зараз не конституційна криза, а криза «здорового глузду»

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк написав, що здивований оголошенням себе в розшук і додав, що зараз перебуває на лікарняному через коронавірус.

Про це він написав у Facebook.

«Дізнався з ЗМІ, що мене знову оголосили в розшук – вдруге за два місяці. У справі, в якій я навіть не є підозрюваним. Те, що я не підозрюваний у справі, яку розслідує НАБУ, вже підтверджено і рішеннями Вищої ради правосуддя, і судів. У НАБУ про них прекрасно знають, але, тим не менше, продовжують влаштовувати цирк. Продовжують робити те, що вони почали 5 років тому, коли вперше прийшли до мене з претензіями за надуманими обставинами. Тривають спроби взяти під контроль судову систему. Спочатку в інтересах Порошенка, тепер в інтересах іноземних господарів», – написав він.

Вовк також додав, що в країні зараз не конституційна криза, а криза «здорового глузду».

«Закони підміняються революційною доцільністю, а головний антикорупційний орган перетворюється на медіакілера і дешеве піар-агентство. Я бачу, що президенту болить те, що відбувається в країні і, в тому числі в сфері боротьби з корупцією. Він дуже правильно сказав про необхідність перезавантаження. І почати його потрібно з перезавантаження структур, які плюють на закони, які управляються ззовні і діють в незрозуміло чиїх, але не в українських інтересах», – написав Вовк.

На сайті суду повідомляється, що Павло Вовк з 2 листопада вийшов на лікарняний у зв’язку з самоізоляцією через захворювання на коронавірус.

Обов’язки голови суду виконує його заступник Володимир Келеберда.

«Інформація НАБУ про систематичне ігнорування викликів, очевидно, не відповідає дійсності. Наголошуємо на необхідності співробітників НАБУ дотримуватися чинного законодавства і не вдаватися до чергових піар-акцій, розраховуючи на поширення маніпулятивної інформації в ЗМІ», – повідомляє пресслужба.

Як повідомлялося 12 жовтня, НАБУ викликає на допит Вовка та ще трьох суддів Окружного адмінсуду.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, його заступник, інші судді та адвокати проходять у справі про так звані «плівки Вовка».

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України повідомило про оголошення в розшук сімох осіб, підозрюваних у спробі захоплення державної влади. Серед них голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, його заступник Володимир Келеберда, троє суддів цього ж суду і двоє колишніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як повідомляв «Главком», 17 липня у НАБУ підтвердили вручення підозри голові Окружного адмінсуду Павлу Вовку. Того ж дня на Youtube-каналі Національного антикорупційного бюро заявилися записи розмов з голосом, схожим на голос голови Окружного адмінсуду Вовка.

22 липня Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов з суддями Окружного адміністративного суду Києва, які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації.

За версією слідства, злочинна організація на чолі з головою Вовком (всього входило 12 осіб) мала на меті захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Крім цього, зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова суду використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим «надшвидким» їх розглядом та з наперед визначеним результатом.

Раніше пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва повідомила про проведення в приміщенні суду обшуків у «справах Майдану» і назвала це черговою спробою дискредитації суду. У НАБУ повідомили, що обшуки здійснюють їхні слідчі й пообіцяли розкрити деталі пізніше.

Водночас ЗМІ повідомили, що НАБУ пред'явило підозру Вовку, Аблову, ще п'ятьом суддям ОАСК і Холоднюку в створенні злочинної організації та захопленні влади.