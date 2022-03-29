Переговори України і Росії: попереду ще один раунд

Перший раунд переговорів тривав понад три години

Ймовірно, наступний раунд перемовин відбудеться вже у відеоформаті

Увечері 29 березня можливо відбудеться ще один раунд переговорів між Україною та Росією у Туреччині. Жодних деталей щодо майбутнього раунду переговорів наразі немає. Водночас в Офісі президента його вже анонсували.

«Сьогодні увечері (29 березня – ред.) відбудеться ще один раунд переговорів у Туреччині», – мовиться у повідомленні.

В свою чергу російські ЗМІ з посиланням на своє джерело пише, що очний раунд російсько-українських переговорів у Стамбулі закінчено, далі вони продовжаться у відеоформаті.

Також ЗМІ пишуть, що російська делегація вже вилетіла зі Стамбула.

Як відомо, перший раунд переговорів тривав понад три години.

Нагадаємо, що українська делегація привезла до Стамбулу на переговори з Росією проєкт великого договору про міжнародні гарантії для України.

Згідно із цим договором, Україна залишається нейтральною країною, але усі держави-підписанти угоди будуть змушені після 3 днів консультацій після початку будь-якої агресії щодо України надати повноцінну військову відповідь агресору.

Серед потенційних гарантів української безпеки наша делегація бачить усіх членів Радбезу ООН, Німеччину, Канаду, Польщу та інші країни. У майбутньому список підписантів угоди може збільшитися.

Також в цьому договорі окремо виписані питання окупованих АР Крим, Севастополя та ОРДЛО. Щодо окупованих територій Донецької та Луганської областей, відповідний пункт проєкту договору саме і вказує на необхідність обговорення майбутнього ОРДЛО на переговорах президентів України та Росії.

Нагадаємо, що голова української делегації, очільник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що Україна готова до переговорів Зеленського з Путіним.