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    Переговори України і Росії: попереду ще один раунд

    Перший раунд переговорів тривав понад три години - Переговори України і Росії: попереду ще один раунд
    Перший раунд переговорів тривав понад три години
    фото: Офіс президента

    Ймовірно, наступний раунд перемовин відбудеться вже у відеоформаті

    Увечері 29 березня можливо відбудеться ще один раунд переговорів між Україною та Росією у Туреччині. Жодних деталей щодо майбутнього раунду переговорів наразі немає. Водночас в Офісі президента його вже анонсували.

    «Сьогодні увечері (29 березня – ред.) відбудеться ще один раунд переговорів у Туреччині», – мовиться у повідомленні.

    В свою чергу російські ЗМІ з посиланням на своє джерело пише, що очний раунд російсько-українських переговорів у Стамбулі закінчено, далі вони продовжаться у відеоформаті.

    Також ЗМІ пишуть, що російська делегація вже вилетіла зі Стамбула.

    Як відомо, перший раунд переговорів тривав понад три години.

    Нагадаємо, що українська делегація привезла до Стамбулу на переговори з Росією проєкт великого договору про міжнародні гарантії для України.

    Згідно із цим договором, Україна залишається нейтральною країною, але усі держави-підписанти угоди будуть змушені після 3 днів консультацій після початку будь-якої агресії щодо України надати повноцінну військову відповідь агресору.

    Серед потенційних гарантів української безпеки наша делегація бачить усіх членів Радбезу ООН, Німеччину, Канаду, Польщу та інші країни. У майбутньому список підписантів угоди може збільшитися.

    Також в цьому договорі окремо виписані питання окупованих АР Крим, Севастополя та ОРДЛО. Щодо окупованих територій Донецької та Луганської областей, відповідний пункт проєкту договору саме і вказує на необхідність обговорення майбутнього ОРДЛО на переговорах президентів України та Росії.

    Нагадаємо, що голова української делегації, очільник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що Україна готова до переговорів Зеленського з Путіним.

    Теги: Туреччина росія окупанти війна Україна окупація Офіс президента #stoprussia
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    Переговори України і Росії: попереду ще один раунд