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    Арахамія заявив, що Україна готова до переговорів Зеленського з Путіним

    Давид Арахамія заявив, що Україна напрацювала достатньо матеріалу для зустрічі Володимира Зеленського із Володимиром Путіним, тож ці прямі переговори уже є можливими, але Україна чекає на відповідь Росії - Арахамія заявив, що Україна готова до переговорів Зеленського з Путіним
    Давид Арахамія заявив, що Україна напрацювала достатньо матеріалу для зустрічі Володимира Зеленського із Володимиром Путіним, тож ці прямі переговори уже є можливими, але Україна чекає на відповідь Росії
    фото з відкритих джерел

    Українська делегація на переговорах у Стамбулі передала російській стороні пропозицію щодо прямих переговорів президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна

    Зустріч президента України Володимира Зеленського із російським колегою уже є можливою. Про роботу над цією зустріччю заявив на брифінгу після українсько-російських переговорів у Стамбулі голова української делегації, очільник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

    За його словами, робота над переговорах глав двох держав-учасників війни, що триває в Україні, триває – і уже принесла деякі результати.

    «Ми вважаємо, що вже у нас достатньо напрацьовано матеріалу, щоб зробити можливою зустріч президентів України та Російської Федерації», – повідомив на брифінгу Давід Арахамія.

    За словами очільника української переговірної делегації, пропозиції щодо такої зустрічі були передані російській стороні, тож тепер Україна чекає на відповідь країни-агресора.

    Нагадаємо, що українська делегація привезла до Стамбулу на переговори з Росією проєкт великого договору про міжнародні гарантії для України.

    Згідно із цим договором, Україна залишається нейтральною країною, але усі держави-підписанти угоди будуть змушені після 3 днів консультацій після початку будь-якої агресії щодо України надати повноцінну військову відповідь агресору.

    Серед потенційних гарантів української безпеки наша делегація бачить усіх членів Радбезу ООН, Німеччину, Канаду, Польщу та інші країни. У майбутньому список підписантів угоди може збільшитися.

    Також в цьому договорі окремо виписані питання окупованих АР Крим, Севастополя та ОРДЛО. Щодо окупованих територій Донецької та Луганської областей, відповідний пункт проєкту договору саме і вказує на необхідність обговорення майбутнього ОРДЛО на переговорах президентів України та Росії.

    Теги: росія окупанти війна путін Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Арахамія заявив, що Україна готова до переговорів Зеленського з Путіним