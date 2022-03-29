Україна сподівається на перемовини з країнами-гарантами безпеки за два тижні: деталі

«Ми у найближчі два тижні будемо продовжувати переговори з Російською Федерацією » , – сказав Чалий

Українська делегація прагне підписати договір про гарантії безпеки, який повинен стати дипломатичним форматом закінчення війни

Дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з Російською Федерацією, заявляє, що Україна сподівається через два тижні запросити країн-гарантів безпеки України до багатосторонніх перемовин. Про це Чалий сказав на брифінгу за результатами першого раунду переговорів з РФ у Стамбулі.

«Ми у найближчі два тижні будемо продовжувати переговори з Російською Федерацією і ми вже почали консультації зі всіма країнами-гарантами. Я думаю, що через два тижні уже буде можливість запросити країн-гарантів до участі у багатосторонніх перемовинах. До цього часу, як сказав голова нашої делегації, повинні відбутися погодження найбільш принципових розбіжностей на найвищому політичному рівні», – сказав Чалий.

Чалий пояснив, що якщо на найвищому політичному рівні будуть знайдені ці остаточні домовленості, тоді буде готуватися багатостороння конференція. «В ній братимуть участь вищі посадові особи країн-гарантів і буде підписаний цей багатосторонній договір», – сказав Чалий.

Українська делегація прагне підписати договір про гарантії безпеки, який повинен стати дипломатичним форматом закінчення війни, яку розпочала Росія проти України.

Переговори України та РФ відбулися сьогодні у Стамбулі після серії зустрічей делегацій в онлайн форматі. До цього дві делегації також зустрічалися на території Білорусі. Перед початком сьогоднішнього саміту з делегаціями зустрівся президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. У своєму зверненні до представників РФ та України турецький лідер висловив надію на добрі новини за підсумками засідання.

Як повідомлялося, переговори почалися з раунду глав делегацій Давида Арахамії та Володимира Мединського.

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