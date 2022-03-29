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    Україна сподівається на перемовини з країнами-гарантами безпеки за два тижні: деталі

    &laquo;Ми у найближчі два тижні будемо продовжувати переговори з Російською Федерацією&raquo;,&nbsp;&ndash;&nbsp;сказав Чалий - Україна сподівається на перемовини з країнами-гарантами безпеки за два тижні: деталі
    «Ми у найближчі два тижні будемо продовжувати переговори з Російською Федерацією» сказав Чалий
    фото: Офіс президента

    Українська делегація прагне підписати договір про гарантії безпеки, який повинен стати дипломатичним форматом закінчення війни

    Дипломат Олександр Чалий, який очолює юридичну групу в українській делегації на переговорах з Російською Федерацією, заявляє, що Україна сподівається через два тижні запросити країн-гарантів безпеки України до багатосторонніх перемовин. Про це Чалий сказав на брифінгу за результатами першого раунду переговорів з РФ у Стамбулі.

    «Ми у найближчі два тижні будемо продовжувати переговори з Російською Федерацією і ми вже почали консультації зі всіма країнами-гарантами. Я думаю, що через два тижні уже буде можливість запросити країн-гарантів до участі у багатосторонніх перемовинах. До цього часу, як сказав голова нашої делегації, повинні відбутися погодження найбільш принципових розбіжностей на найвищому політичному рівні», сказав Чалий.

    Чалий пояснив, що якщо на найвищому політичному рівні будуть знайдені ці остаточні домовленості, тоді буде готуватися багатостороння конференція. «В ній братимуть участь вищі посадові особи країн-гарантів і буде підписаний цей багатосторонній договір», сказав Чалий.

    Українська делегація прагне підписати договір про гарантії безпеки, який повинен стати дипломатичним форматом закінчення війни, яку розпочала Росія проти України.

    Переговори України та РФ відбулися сьогодні у Стамбулі після серії зустрічей делегацій в онлайн форматі. До цього дві делегації також зустрічалися на території Білорусі. Перед початком сьогоднішнього саміту з делегаціями зустрівся президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. У своєму зверненні до представників РФ та України турецький лідер висловив надію на добрі новини за підсумками засідання.

    Як повідомлялося, переговори почалися з раунду глав делегацій Давида Арахамії та Володимира Мединського.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Україна сподівається на перемовини з країнами-гарантами безпеки за два тижні: деталі