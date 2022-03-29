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    Україна озвучила свою позицію на перемовинах. Головні тези

    Принциповою позицією залишається вступ України до Євросоюзу - Україна озвучила свою позицію на перемовинах. Головні тези
    Принциповою позицією залишається вступ України до Євросоюзу
    фото з відкритих джерел

    Тимчасово гарантії не будуть працювати на території окупованого Криму та ОРДЛО

    Україна означила свою позицію на перемовинах. Відповідні пункти озвучив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

    • Україні потрібні гарантії безпеки, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО.
    • гарантії мають бути у формі договору, який має бути підписаний та ратифікований всіма країнами-гарантами.
    • Механізм гарантій: у разі будь-якої агресії проти України протягом трьох днів мають відбуватися консультації, після цього країни-гаранти мають надати нам військову допомогу збройними силами, озброєнням, закрити повітряний простір.
    • Серед гарантів Україна бачить країни Радбезу ООН, це: Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль.
    • Якщо інші країни хочуть приєднатися, Україна дасть їм таке право.
    • Тимчасово гарантії не будуть працювати на території окупованого Криму та ОРДЛО.
    • Всі країни-гаранти не заперечуватимуть та допомагатимуть вступу України до ЄС.
    • Україна має отримати підтримку суспільства щодо запропонованого рішення.

    Переговори України та РФ відбулися сьогодні у Стамбулі після серії зустрічей делегацій в онлайн форматі. До цього дві делегації також зустрічалися на території Білорусі. Перед початком сьогоднішнього саміту з делегаціями зустрівся президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. У своєму зверненні до представників РФ та України турецький лідер висловив надію на добрі новини за підсумками засідання.

    Як повідомлялося, переговори почалися з раунду глав делегацій Давида Арахамії та Володимира Мединського.

    Читайте також: Переговори Україна-Росія: стали відомі перші деталі
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Україна озвучила свою позицію на перемовинах. Головні тези