Україна озвучила свою позицію на перемовинах. Головні тези

Тимчасово гарантії не будуть працювати на території окупованого Криму та ОРДЛО

Україна означила свою позицію на перемовинах. Відповідні пункти озвучив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Україні потрібні гарантії безпеки, які будуть жорсткішими, ніж 5 стаття НАТО.

гарантії мають бути у формі договору, який має бути підписаний та ратифікований всіма країнами-гарантами.

Механізм гарантій: у разі будь-якої агресії проти України протягом трьох днів мають відбуватися консультації, після цього країни-гаранти мають надати нам військову допомогу збройними силами, озброєнням, закрити повітряний простір.

Серед гарантів Україна бачить країни Радбезу ООН, це: Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль.

Якщо інші країни хочуть приєднатися, Україна дасть їм таке право.

Тимчасово гарантії не будуть працювати на території окупованого Криму та ОРДЛО.

Всі країни-гаранти не заперечуватимуть та допомагатимуть вступу України до ЄС.

Україна має отримати підтримку суспільства щодо запропонованого рішення.

Переговори України та РФ відбулися сьогодні у Стамбулі після серії зустрічей делегацій в онлайн форматі. До цього дві делегації також зустрічалися на території Білорусі. Перед початком сьогоднішнього саміту з делегаціями зустрівся президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. У своєму зверненні до представників РФ та України турецький лідер висловив надію на добрі новини за підсумками засідання.

Як повідомлялося, переговори почалися з раунду глав делегацій Давида Арахамії та Володимира Мединського.