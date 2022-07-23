Переговори з Путіним? Зеленський розповів, що про це тепер думає

На початку війни президент неодноразово закликав Москву до дипломатичного розв'язання конфлікту

Президент України Володимир Зеленський прокоментував звинувачення Путіна в тому, що Україна не хоче дипломатичних переговорів. Про це гарант повідомив в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Київ, за словами президента, відчайдушно намагався знайти дипломатичне рішення з Москвою до вторгнення 24 лютого, але упродовж трьох років Путін не відповідав навіть на телефонні дзвінки.

«Вони просто вбивають людей, руйнують міста, входять до них, а потім кажуть: «Давайте домовлятися». З ким вони можуть поговорити? З камінням? Вони вкриті кров'ю, і цю кров неможливо змити. Ми не дозволимо їм змити це», – зазначив Зеленський.

Президент також зауважив, що на сьогодні український народ також не готовий до перемовин із Москвою.

«Зараз після всіх трагедій останніх п'яти місяців громадяни України не налаштовані на переговори з Росією...Українське суспільство вважає, що спочатку мають бути звільнені всі території, а потім вже можна буде домовлятися про те, що робити і як нам жити в наступні століття», – заявив Зеленський.

Також на його думку, Путін сильно недооцінив Україну, коли зважився на військове вторгнення.

«Він відкрив рот, як пітон, і думав, що ми просто ще один кролик. Але ми ж не зайчики, і виявилося, що він не може нас проковтнути - та й сам ризикує луснути», – додав президент України.

Нагадаємо, радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що наразі немає жодних підстав для переговорів із Росією. Він підкреслив, що для переговорів має бути не просто тактичне відтиснення російської армії, а знищення максимальної кількості живої сили і техніки.

Додамо, 22 липня повідомлялося, що російські війська не змогли наростити темпи просування після виходу з оперативної паузи.

З 16 липня окупанти продовжували локальні атаки на схід від Сіверська, а також на схід і південь від Бахмута; станом на 21 липня вони не досягли значних територіальних здобутків у цих районах.