Україна готує деякі історичні рішення для участі у житті об'єднаної Європи, - Зеленський

Зеленський заявив, що ЄС має вже почати працювати на восьмим пакетом санкцій проти Росії

Зеленський зробив таку заяву після розмови з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем

Президент України Володимир Зеленський анонсував деякі історичні рішення для участі у житті об'єднаної Європи. Відповідну заяву він зробив під час свого звернення.

Зеленський розповів, що поговорив з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Голова Держави наголосив, що наразі готуються деякі історичні рішення для участі України в житті об’єднаної Європи.

«Поговорив з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Серед головних тем – фінансова підтримка для України. Готуємося до проведення чергового саміту Україна – ЄС, а також до інституційного посилення нашої держави на шляху у Європейський Союз. Незабаром можуть бути вагомі новини щодо цього – готуємо деякі історичні рішення для нашої участі в житті об’єднаної Європи», – сказав він.

Також за словами президента, на фінальній стадії погодження знаходиться сьомий санкційний пакет Євросоюзу. Вже анонсовані його елементи, зокрема заборона на імпорт російського золота. Однак Зеленський зазначив, що цього недостатньо, оскільки Росія має відчувати значно вищу ціну за війну, щоб це примушувало її шукати мир. Після затвердження сьомого пакета санкцій – необхідно одразу почати працювати над восьмим.

«І зараз варто поглянути ще й на те, що відбувається на європейському енергоринку. Ми бачимо, наскільки помилковою була політика деяких старих лідерів європейських країн, які зробили Європу заручником постачання газу з Росії. І поки ЄС не наважується включити газ до санкційних пакетів, Росія використовує газ для своїх власних санкцій проти кожної європейської родини, буквально б’є по сімейних бюджетах європейців за допомогою тиску на енергетичні ринки…Тому після затвердження сьомого санкційного пакета треба буде одразу починати працювати над восьмим. Тому потрібно збільшити постачання сучасної зброї в Україну, забезпечити нашу державу ефективною протиповітряною обороною», – додав Зеленський

Нагадаємо, 15 липня Європейська комісія анонсувала сьомий пакет санкцій проти Російської Федерації за її агресію проти України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що сьомий пакет санкцій ЄС проти РФ потрібен якнайшвидше.

На початку липня глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив з очільником європейської дипломатії Жозепом Боррелем підготовку сьомого пакету санкцій проти РФ.