Переговори з РФ. Лавров звернувся до лідерів країн ЄС (відео)

Очільник МЗС Росії каже, що країнам ЄС треба визначитися

Лавров традиційно звинуватив Україну у відсутності переговорів

Голова МЗС Росії, після того, як поїхав із саміту G20, звернувся до колег з європейських країн. Лавров зауважив, що почув у бік своєї країни багато «обвинувачень» і хоче, аби західні колеги «визначилися, чого вони хочуть».

На кадрах відео видно, що очільник російського МЗС нервував, про що свідчать рухи його тіла. Лавров хитався з боку на бік та подекуди заїкався.

Також Лавров вважає, що процес мирних переговорів відсутній через позицію Києва.

«Агресори, загарбники, окупанти... Ми багато чого сьогодні почули. Усі закликали нас припинати «спецоперацію» і досягти мирного врегулювання. Я нагадав нашим західним колегам, що вони говорили усі попередні місяці і попросив їх визначитися, чого вони все-таки хочуть. Якщо початок мирних переговорів, то ці перемовини зупинила Україна», – заявив Лавров.

Нагадаємо, традиційна фотосесія всіх учасників саміту G20 цього року буде скасована через відмову деяких міністрів закордонних справ фотографуватися спільно з главою МЗС країни-агресорки Сергієм Лавровим.

Раніше повідомлялося, що Лавров приїхав на G20, але міністри влаштували йому бойкот. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росії не можна дозволити використовувати зустріч G20 як платформу, враховуючи її агресію в Україні.

Також міністр закордонних справ Японії Есімас Хаясі відмовився приходити на офіційну вечерю глав міністерств закордонних справ країн-учасниць «Великої двадцятки» (G20) через ймовірність присутності на зустрічі його російського колеги Сергія Лаврова.

Як повідомлялося, Джонсон закликав учасників G20 не бойкотувати саміт, якщо туди приїде Путін. Також президент Індонезії і голова G20 Джоко Відодо виключив особисту присутність російського диктатора Володимира Путіна на саміті «Великої двадцятки».