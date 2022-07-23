Жодних підстав для переговорів з Росією немає, – Банкова

Для переговорів має бути тактичне відтиснення російської армії

Зараз немає ніяких підстав для відновлення переговорів з Росією. Про це повідомив радник голови ОП, член української переговорної групи з РФ Михайло Подоляк в інтерв'ю DW.

Подоляк зазначив, що відновлення переговорів можливе за умови потужних тактичних перемог української армії на Південному та східному напрямках.

Він підкреслив, що для переговорів має бути не просто тактичне відтиснення російської армії, А знищення максимальної кількості живої сили і техніки. Для того, щоб суспільство в Росії почало питати: «за що платиться така ціна людьми».

«Це Херсон, Бердянськ, вихід до Азовської акваторії, повернення Маріуполя. Це має бути не просто тактичне відсування російської армії, а знищення максимальної кількості живої сили та техніки. Для того, щоб суспільство в Росії почало питати: «За що платиться така ціна людьми». (…) Тому потрібно завдати військової поразки Росії, тоді сядемо за стіл переговорів», – сказав він.

Нагадаємо, 22 липня повідомлялося, що російські війська не змогли наростити темпи просування після виходу з оперативної паузи.

З 16 липня окупанти продовжували локальні атаки на схід від Сіверська, а також на схід і південь від Бахмута; станом на 21 липня вони не досягли значних територіальних здобутків у цих районах.

Зазначимо, за даними Інституту вивчення війни новий наступ окупантів може забезпечити обмежене просування на Донбасі на північний схід від шосе E40, але, ймовірно, завершиться окупацією Слов'янська або Бахмута.

Протягом декількох тижнів війська РФ не досягли значних успіхів у напрямку Слов'янська, і продовжують знижувати свою наступальну бойову міць в локальних боях за невеликі і відносно неважливі населені пункти по всій Донецькій області.

Також Збройні сили України вже звільнили від окупантів майже половину захоплених населених пунктів. В окупації знаходиться ще понад 2500 населених пунктів.