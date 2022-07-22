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    Політика

    Зеленський зідзвонився з Джонсоном: про що говорили

    Зеленський заявив, що&nbsp;підтримка України з боку Британії залишається потужною - Зеленський зідзвонився з Джонсоном: про що говорили
    Зеленський заявив, що підтримка України з боку Британії залишається потужною
    фото з відкритих джерел

    Сторони обговорили військову співпрацю

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Про це глава держави написав у Twitter.

    «Підтримую постійний зв'язок з великим другом України Борисом Джонсоном. Поговорили про нарощування обсягів підготовки українських воїнів у Великій Британії та іншу різнобічну військову співпрацю. Одержав запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишається потужною й безумовною», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку.

    Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

    За результатами п’ятого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії, що відбувся у середу, участь у виборах братимуть двоє кандидатів – колишній міністр фінансів Ріші Сунак та міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Зеленський зідзвонився з Джонсоном: про що говорили