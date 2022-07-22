Зеленський зідзвонився з Джонсоном: про що говорили

Зеленський заявив, що підтримка України з боку Британії залишається потужною

Сторони обговорили військову співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Про це глава держави написав у Twitter.

«Підтримую постійний зв'язок з великим другом України Борисом Джонсоном. Поговорили про нарощування обсягів підготовки українських воїнів у Великій Британії та іншу різнобічну військову співпрацю. Одержав запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишається потужною й безумовною», – йдеться в повідомленні.

I have regular contacts with a great friend of Ukraine @BorisJohnson. We talked about intensifying the training of Ukrainian soldiers in and other manifold military cooperation. I received assurances that UK support for Ukraine remains strong and unequivocal. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 22, 2022

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку.

Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені. Вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

За результатами п’ятого туру голосування за майбутнього лідера Консервативної партії Великої Британії, що відбувся у середу, участь у виборах братимуть двоє кандидатів – колишній міністр фінансів Ріші Сунак та міністерка закордонних справ Ліз Трасс.