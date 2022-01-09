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    США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ

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    Перекидання російських військових до Казахстану здійснюється з аеродрому &laquo;Північний&raquo; - США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ
    Перекидання російських військових до Казахстану здійснюється з аеродрому «Північний»
    фото з відкритиз джерел

    Блінкен закликає владу Казахстану прислухатися до вимог протестувальників та дотримуватися прав людини

    США просять у Казахстану роз'яснень із приводу того, чому влада прийняла рішення звернутися за допомогою в ОДКБ для стабілізації обстановки в країні, заявив у неділю держсекретар США Ентоні Блінкен.

    «У нас є реальні питання про те, чому вони виявилися змушені звернутися у цю організацію, в якій панує Росія. Ми просимо роз'яснень з цього приводу. Але, що зараз найбільш важливо – це те, щоб все зараз вирішувалося мирним шляхом і при повазі прав тих, хто бажає, щоб їхні голоси були почуті», – сказав Блінкен в інтерв'ю телеканалу CNN.

    Він також засудив наказ президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва відкривати вогонь на поразку по тих, хто не складе зброю.

    «Я засуджую цю заяву. Якщо це національна політика, то я засуджую цю політику», – підкреслив глава американської дипломатії.

    Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) пробудуть у країні доти, доки в країні не стабілізується ситуація.

    Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

    Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

    Як відомо, Росія з трьох аеродромів перекидає війська до Казахстану. Також Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву.

    Сьогодні президент Казахстану наказав силовикам стріляти на ураження у протестувальників.

    Увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану. Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

    Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

    Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

    Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

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    Теги: Росія США Казахстан політика протест надзвичайний стан миротворці Касим-Жомарт Токаєв влада населення Ентоні Блінкен
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    США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ