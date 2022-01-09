США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ

Блінкен закликає владу Казахстану прислухатися до вимог протестувальників та дотримуватися прав людини

США просять у Казахстану роз'яснень із приводу того, чому влада прийняла рішення звернутися за допомогою в ОДКБ для стабілізації обстановки в країні, заявив у неділю держсекретар США Ентоні Блінкен.

«У нас є реальні питання про те, чому вони виявилися змушені звернутися у цю організацію, в якій панує Росія. Ми просимо роз'яснень з цього приводу. Але, що зараз найбільш важливо – це те, щоб все зараз вирішувалося мирним шляхом і при повазі прав тих, хто бажає, щоб їхні голоси були почуті», – сказав Блінкен в інтерв'ю телеканалу CNN.

Він також засудив наказ президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва відкривати вогонь на поразку по тих, хто не складе зброю.

«Я засуджую цю заяву. Якщо це національна політика, то я засуджую цю політику», – підкреслив глава американської дипломатії.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) пробудуть у країні доти, доки в країні не стабілізується ситуація.

Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

Як відомо, Росія з трьох аеродромів перекидає війська до Казахстану. Також Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву.

Сьогодні президент Казахстану наказав силовикам стріляти на ураження у протестувальників.

Увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану. Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Читайте також: