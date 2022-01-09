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    Група українців не може покинути Казахстан: МЗС шукає для них шляхи виїзду

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    Аеропорт Алмати взяли під контроль російські силовики - Група українців не може покинути Казахстан: МЗС шукає для них шляхи виїзду
    Аеропорт Алмати взяли під контроль російські силовики
    фото з відкритих джерел

    Міжнародний аеропорт Алмати призупинив обслуговування цивільних літаків

    За інформацією Міністерства закордонних справ України, загиблих, постраждалих або затриманих українців під час масових заходів в Казахстані немає. Про це «Главкому» повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

    «Українське посольство надає консульську допомогу громадянам, які через скасовані авіарейси не можуть залишити країну. Зараз найбільша кількість людей в Алмати – 116», – сказано у повідомленні.

    Міжнародний аеропорт Алмати призупинив обслуговування цивільних літаків і використовується для військово-транспортної авіації держав-членів Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

    Усі громадяни, котрі застрягли в Казахстані, забезпечені тимчасовим житлом та продуктами харчування. Загроз їхньому життю чи безпеці немає, переконують у МЗС. Посольство підтримує із усіма пасажирами постійний зв‘язок та інформуватиме їх про подальші кроки.

    За попередньою інформацією, 9 січня планується відновлення регулярних авіарейсів за маршрутом Нур-Сулатан – Київ.

    «МЗС України взаємодіє із урядами іноземних держав, громадяни яких також не можуть залишити територію Казахстану. Враховуючи триваючу силову операцію та складну безпекову ситуацію, зокрема в Алмати та Алматинській області, нині найбезпечнішим варіантом для українців є залишатися в місцях їхнього тимчасового проживання. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив дипломатам пропрацювати альтернативні шляхи виїзду наших громадян із Казахстану у разі істотних затримок відновлення регулярного авіасполучення. До цієї роботи долучилися усі українські посольства в регіоні. Водночас, головною передумовою будь-яких подальших заходів є стабілізація безпекової ситуації», – наголосив Ніколенко.

    МЗС закликає українців у Казахстані у разі потреби допомоги, негайно звертатися до посольства.

    «Посольство України в Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи. У разі загрози життю чи безпеці, українці можуть звернутися за допомогою за номером телефону: +7 705 755 66 10 або на електронну пошту: [email protected]», – повідомив Ніколенко.

    Дипломати закликали українських громадян уникати місць масових заходів, насамперед у великих містах, бути пильними і обережними, а також зареєструватися в електронній системі «Друг» (https://friend.mfa.gov.ua), щоб дипломати могли вчасно надати допомогу.

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    Теги: МЗС Київ міністр Казахстан українці аеропорт посольство поліція Дмитро Кулеба харчування час
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    Група українців не може покинути Казахстан: МЗС шукає для них шляхи виїзду