Протести у Алмати: опозиційний політик заявив про загибель 30 демонстрантів

Раніше влада повідомляла, що у сутичках постраждали понад тисячу людей

Очільник незалежного координаційного штабу протестів, опозиційний політик Жасарал Куанишалін стверджує, що «під час протестів в Алмати загинули щонайменше 30 демонстрантів». Про це повідомляє телеграм-канал Orda.kz.

Він також говорить, що «стрілянина у центрі міста велася бойовими патронами» і він має докази – знайдені гільзи.

Раніше влада повідомляла, що у сутичках постраждали понад тисячу людей, 400 з них – госпіталізовані. Також повідомлялося про загибель в Алмати 13 силовиків. Наразі у місті поліція проводить зачистку, затримано близько двох тисяч людей.

Нагадаємо, Полат Джамалов, голова правління московського фонду «Казахська діаспора», назвав введення військ у Казахстан окупацією.

Раніше стал овідомо, що літаки військово-транспортної авіації повітряно-космічних сил Росії розпочали перекидання до Казахстану своєї частини «миротворчого контингенту».

Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

Увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану.Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

За кілька годин до цього мітингувальники в Алмати прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

Згодом казахські силовики почали стріляти по демонстрантах, є жертви – ЗМІ. Крім того, Алмати перетворилися на пекло: у місті пожежі, вибухи й стрілянина (відеоМіністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах