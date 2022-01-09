Стало відомо, скільки людей загинули від початку протестів у Казахстані

Найбільше загиблих нарахували в Алмати

У Казахстані під час акцій протестів загинули щонайменше 164 особи, включаючи двох дітей. Найбільше загиблих в Алмати. Про це повідомляє Telegram-канал Sputnik Казахстан.

Так, в Алмати загинуло 103 особи, серед них дві дитини – 11-річний хлопчик та чотирирічна дівчинка.

У Кизилордінській, Жамбилській та Алматинській областях – 21, 10 та вісім смертей відповідно.

Пізніше уповноважена з прав дитини в Казахстані Аружан Саїн заявила про ще одну загиблу дитину.

7 січня в Алмати було розстріляно автомобіль, у якому перебували 15-річний підліток із батьком. Неповнолітнього доправили до однієї з дитячих лікарень. Проте лікарі врятувати юнака не змогли.

За даними телеканалу «Хабар 24», за медичною допомогою звернулося понад дві тисячі постраждалих.

«2 265 осіб звернулися за медичною допомогою. Найбільше в Алмати – 1 100 осіб, в Алмаатинській області – 300 осіб та по 200 осіб – у Жамбилській та Кизилордінській областях», – зазначили журналісти телеканалу.

Нині на стаціонарному лікуванні перебувають 719 осіб, у тяжкому стані – 83 пацієнти.

Раніше повідомлялося, що у Казахстані під час протестів загинули 16 силовиків.

Нагадаємо, 8 січня газета Jerusalem Post із посиланням на МЗС Ізраїлю повідомила, що під час заворушень в Алмати загинув 22-річний громадянин Ізраїлю Леван Когіашвілі. Ізраїльський уряд нині організує доставку тіла на батьківщину.

За інформацією МВС Казахстану, число затриманих під час протестів перевищило п'ять тисяч, а саме – 5135 людей.

Нагадаємо, вчора в Алмати очевидці повідомляли про бої.

10 січня влада Казахстану оголосила загальнонаціональну жалобу.

Напередодні Боррель заявив, що ЄС готовий допомогти Казахстану.

Як відомо, Росія відправить у Казахстан ще понад 20 літаків із десантом і технікою. Тим часом Німеччина припинила постачання зброї до Казахстану.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) пробудуть у країні доти, доки в країні не стабілізується ситуація.

Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

Як відомо, Росія з трьох аеродромів перекидає війська до Казахстану. Також Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву.

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