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Підлеглі Філатова роздали 35 мільйонів на саморекламу

Олександра Садова
glavcom.ua
Підлеглі Філатова роздали 35 мільйонів на саморекламу
Мер Дніпра Борис Філатов

КП «Організаційно-аналітична служба» роздало 26,93 млн грн, а Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики – 8,40 млн грн

Дніпровська міськрада 1-2 січня за результатами торгів уклала шість угод про висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через медіа на загальну суму 35,33 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро», пише видання «Наші гроші».

КП «Організаційно-аналітична служба» роздало 26,93 млн грн, а Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики – 8,40 млн грн.

ФОП Свиридова Марина Дмитрівна отримає 7,79 млн грн за послуги в інтернеті.
Замовили 350 публікацій по 9 400 грн на сайтах obozrevatel.com, rbc.ua, nashemisto.dp.ua, opentv.media, centr.tv, dnepr.info, dnpr.com.ua та 750 публікацій по 5 940 грн на сайтах kp.ua («КП в Україні»), gorod.dp.ua, dp.vgorode.ua, 056.ua, dpchas.com.ua, dnepr.express, gorsovet.com.ua, afishadnepr.com.ua, glavnoe.dp.ua, osn.com.ua, dv-gazeta.info, dnepr.news.

Підприємниця зареєструвалась ФОПом у вересні 2021 року, і вже через місяць почала отримувати підряди «Організаційно-аналітичної служби», набравши на 21,30 млн грн.

Ще 7,11 млн грн заплатять ФОП Копач Вадим Богданович за послуги на радіо.
Замовили 5 400 виходів довжиною 60 секунд по 790 грн і 7 200 виходів довжиною 30 секунд по 395 грн на радіостанціях «Хіт-ФМ», «Радіо Релакс», «Радіо Мелодія», «Kiss FM», «Радіо Рокс» та «Байрактар». Отже, одна секунда розміщення коштує 13,17 грн.

Місцевий підприємець зареєструвався в квітні 2021 року, і через місяць почав отримувати підряди «Організаційно-аналітичної служби». Відтоді з ним уклали угод на 18,95 млн грн.

ФОП Храпко Олександр Ігорович дадуть 6,75 млн грн за висвітлення у пресі.
Замовили 200 публікацій обсягом не менше 1/2 шпальти на найактуальніших сторінках газет «Днепр Вечерний», «Наше місто», «Зоря» і «Вісті Придніпров’я» по 33 750 грн.

Цей підприємець також зареєструвався в квітні 2021 року, і за місяць став отримувати підряди «Організаційно-аналітичної служби». Відтоді він набрав їх на 18,15 млн грн.

ФОП Шуліка Анна Олександрівна надасть послуги на телебаченні за 5,38 млн грн.
На рік замовили 12 комплексних розміщень протягом місяця на «11 Телеканалі» по 240 тис грн і 12 комплексних розміщень протягом місяця на «Відкритому» по 200 тис грн.

Підприємниця зареєструвалась у березні, а підряди «Організаційно-аналітичної служби» отримує з травня 2021 року. Відтоді та підписала з нею договорів на 19,69 млн грн.

Також ФОП Сергєєва Олена Миколаївна отримає 4,80 млн грн на соцмережі.
Замовили 3 200 публікацій у «Фейсбук» по 1 200 грн і 480 публікацій у «Телеграм» по 2 000 грн до осені. Перелік сторінок, груп і каналів наведено у списку в кінці новини.

Підприємниця зареєструвалась у вересні 2020 році. Із січня 2021 року вона отримала підрядів обох нинішніх замовників та Дніпропетровської облради на 11,29 млн грн.

Крім того, дніпровській фірмі «Газета «Наше місто» заплатять 3,60 млн грн.
Обсяг замовлення складає 360 тис квадратних сантиметрів по 8,33 грн за одиницю.

Це колишня комунальна газета Дніпровської міськради. Зараз, після роздержавлення в 2018 році нею володіють Олексій Безуглий, Олександр Дмитренко, Ігор Літвінов, Юлія Кириллова, Олена Місник, Вікторія Нікітіна, Андрій Ніколайчук, Ігор Руссу, Олена Тертична, Юлія Бабенко, Ольга Бичеховська, Катерина Валігурська й Оксана Гербер.

Конкуренткою Свиридової була ФОП Салата Ольга Вікторівна. Остання фігурувала у кримінальному провадженні поліції №42017040000000046 щодо аналогічних закупівель послуг «Організаційно-аналітичною службою» у 2016-2017 роках, які слідчі називали «фіктивними». У 2017 році суд дав слідству доступ до документів замовника і зобов’язав ДАСУ провести позапланову ревізію його діяльності із 1 січня 2016 року по завершений звітний місяць 2017 року щодо законності отримання й використання бюджетних коштів.

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Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов розповів, що також потерпає через відключення світла та змушений боротися з різноманітними побутовими негараздами. До городян мер звернувся російською, «специально для тех, кто плохо понимает».

Також Філатов розповів, що у його будинку через перепади напруги згорів ліфт, і лагодити його поки що немає сенсу.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов у властивій йому іронічній манері відповів містянам, котрі дають непрохані поради комунальникам.

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Теги: реклама мер Дніпро Борис Філатов

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