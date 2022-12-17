Філатов розповів, як потерпає через відключення світла

Мер Дніпра поскаржився на зламаний у будинку ліфт

Мер Дніпра Борис Філатов розповів, що також потерпає через відключення світла та змушений боротися з різноманітними побутовими негараздами. Відповідний допис він зробив у своєму Telegram-каналі. До городян мер звернувся російською, «специально для тех, кто плохо понимает».

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«Коли ви пишете, «Борисе Альбертовичу, у нас в будинку вже добу немає світла», то ви повинні розуміти, що у Бориса Альбертовича, який проживає по вулиці Архітектора Дольника (колишня Шаумяна) теж включили світло о восьмій ранку з копійками. Через 23 з половиною години після вимкнення», – поскаржився політик.

Також Філатов розповів, що у його будинку через перепади напруги згорів ліфт, і лагодити його поки що немає сенсу.

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«Звичайно, що Борис Альбертович може дозволити собі генератор і старлінк, але не тому, що він – особливий, а тому що йому потрібно бути на зв'язку цілодобово. У ваших інтересах. А ще у Бориса Альбертовича на кухні стоїть газова туристична плита, у кожній туалетній кімнаті ємність з водою, а в кожній спальні по ліхтарику на тумбочці біля ліжка. Так, про всяк випадок. Тим паче, що власний генератор не допоможе від відключень водоканалу.

Але знову ж таки не тому, що Борис Альбертович косить під «порядного», а тому, що живе не на Місяці, а на сусідній вулиці з вами», – поділився Філатов.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов у властивій йому іронічній манері відповів містянам, котрі дають непрохані поради комунальникам.