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Філатов «як у школі дітям» пояснив, чому не варто давати поради комунальникам

Надія Карбунар
glavcom.ua
Філатов «як у школі дітям» пояснив, чому не варто давати поради комунальникам
Філатов пояснив, чому в Дніпрі не можуть привезти воду до кожного дому
фото з відкритих джерел

Мер опублікував популярні запитання та претензії дніпрян і відповіді на них

Мер Дніпра Борис Філатов у властивій йому іронічній манері відповів містянам, котрі дають непрохані поради комунальникам. «Роз’яснюю як у школі дітям», – наголосив він.

«Шановні земляки і неземляки теж. Укотре і востаннє напишу тут свої думки щодо пропозицій «пересічних громадян» як справлятися з масовими відключеннями електроенергії/води/тепла та їх наслідками. Англійське слово «блекаут» спеціально не вживаю, бо дехто його не знає. Пишу спеціально російською, для тих, хто досі не розуміє державної мови», – написав Філатов.

Він також опублікував популярні запитання та претензії дніпрян і відповіді на них.

Запитання: «Чому не можна розвозити воду по всіх дворах і роздавати її всім охочим?»

Відповідь: «Тому місто Дніпро більше за розміром, ніж Харків та Одеса, і в нього немає тисяч машин-водовозок. Так само, як цих тисяч водовозів немає в жодному місті світу.

Це раз.

Крім цього, якщо відключилися насоси, які качають воду трубами, то значить відключилися і насоси, які можуть закачувати воду в гіпотетичні водовози.

Л – логіка. Розумієте?

Це два

Запитання: «Чому не можна на кожен насос/котельню/ дірку в ж… поставити свій окремий генератор?»

Відповідь: «Бо стільки генераторів не накупишся.

Це раз.

Але й у цьому немає жодного сенсу.

Щоб не вантажити вас непотрібними лекціями на жаргоні енергетиків, у чому різниця між «високою» та «низькою стороною», поясню на пальцях.

Генераторами навіть в 1 мегават не можна «підняти» обладнання в 3 або 4 мегавати.

Генераторів таких не вигадали.

Це два.

Ні. Звичайно генератори в 3 мегавати теоретично є, але виробляти їх треба за індивідуальним замовленням роки два і палива на нього потрібні ешелони».

Запитання: «Чому постійно зупиняють електротранспорт?»

Відповідь: «Тому що він теж на «високій стороні» і до кожного тролейбуса генератор точно не приробиш.

Це буде тоді не тролейбус, а автобус.

Л – логіка. Розумієте?»

Запитання: «Чому Захід нам не допомагає з обладнанням, як зі зброєю?»

Відповідь: «Захід нам допомагає, але проблема в тому, що у нас ще з часів СРСР дещо інше обладнання, яке не виготовлялося і не виготовляється на Заході.

Про це нам із мерами навіть сам Макрон говорив.

Уявляєте він знає, а ви ні?

І наші сусіди, погані, знають про це теж. На жаль».

Запитання: «Чому скрізь не набити свердловин для води?»

Відповідь: «Тому що, є таке поняття як «водоносні шари» і на правому березі їхнє залягання набагато нижче, ніж на лівому.

Тому свердловини б'ють більше на лівому березі, ніж на правому.

А на правому березі більше розвозять воду у бочках, ніж на лівому».

Філатов також попросив городян давати безглузді поради.

«Повірте, енергетики та комунальники не потребують їх, також як Залужний та ЗСУ не потребують ваших порад, як воювати. Знайте лише одне, що і Президент, і уряд, і військові адміністрації, і місцеве самоврядування роблять все можливе та неможливе, щоб упоратися із ситуацією. І в той момент, коли вас осяює чергова «геніальна ідея» і рука тягнеться до клавіатури для написання поради, краще наберіть зайву каструлю води і віднесіть бабусі-сусідці. Про запас», – завершив свій допис мер Дніпра.

Нагадаємо, голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія попередив українців, що наступний тиждень може бути дуже важким. За його словами, росіяни планують нові теракти проти об’єктів енергетики.

Також, попри запроваджені Заходом санкції, Росія все ще може виготовляти ракети та масштабує виробництво

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія.

Як відомо, 23 листопада Росія випустила по Україні близько 70 ракет, з яких 50 вдалося збити. Решта завдали значної шкоди енергосистемі, внаслідок чого на всій території України почалися аварійні відключення світла. Без електрики залишилась також Молдова.

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Теги: автобус блекаут військові Дніпро електротранспорт міністр місто Молдова Одеса президент росія росіяни самоврядування санкції Харків

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