Після зустрічі з Зеленським релігійні лідери оприлюднили спільне послання (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представники православ’я, ісламу та іудаїзму виступили до мешканців Донбасу та Криму з закликом миру

Лідери релігійних громад України на прохання Володимира Зеленського записали відеозвернення жителям окупованих територій з закликом до миру. Про це йдеться в повідомленні Зеленського на Facebook-сторінці.

«Результатом зустрічей із релігійними лідерами стало послання миру для мешканців Криму та Донбасу. Дякую всім, хто погодився», - написав Зеленський.

Починає відеозвернення патріарх Філарет: «Дорогі браття і сестри, жителі Криму і жителі Донбасу».

Далі говорить голова Української греко-католицької церкви Святослав, а за ним очільник УПЦ Московського патріархату Онуфрій.

«Прошу тих людей, від яких це залежить, - припиніть розмовляти друг з другом за допомогою гармат, зброї, автоматів», - звертається російською мовою Онуфрій.

Вони закликають до милосердя, поваги. «Ми з вами не просто ближні, ми з вами одна країна. Ми за вас молимось», - каже головний рабин Одеси та Півдня України Авраам Вольф.

«А мир може бути лише тоді, коли є правда і є справедливість. Молимося за справедливий мир для усіх нас», - додає Святослав.

Також релігійні діячі у відеозверненні закликають до єднання. «Шановні українці, давайте залишимо позаду усі чвари. Ми один український народ», - закликає муфтій Саід Ісмагілов.

У зверненні говориться, що треба виходити на діалог заради цілісності України і процвітання майбутнього покоління.

«Давайте використаємо унікальний момент і знову об’єднаємось заради наших дітей, внуків, нашого майбутнього. Любимо вас, сумуємо за вами», - каже головний рабин Донбасу Пінхас Вишецький.

Останнім у зверненні говорить Онуфрій: «Нехай Бог благословить всіх нас. Нехай Бог дасть нам мир».

На відео також показані муфтій Криму Айдер Рустамов, муфтій Ахмед Тамім, головний рабин Дніпра та Дніпропетровської області Шмуель Камінецький, головний рабин Харкова та Сходу України Мойше Москович, головний рабин Києва Мойше Реувен Асман.

Примітно, що у зверненні немає очільника Православної церкви України Епіфанія.