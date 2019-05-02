Зеленський зустрівся з представниками мусульманських організацій в Україні



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2 травня Володимир Зеленський зустрівся з муфтіями та мусульманськими релігійними діячами

В цілому – враження позитивні, - розповів муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» шейх Саїд Ісмагілов

Новообраний президент України Володимир Зеленський 2 травня зустрівся з мусульманськими релігійними діячами, повідомив муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» шейх Саїд Ісмагілов.

«Володимир Зеленський дав висловитись кожному по черзі. Я у своєму слові підкреслив важливість тих значних релігійних прав та свобод, що задекларовані в Конституції та законах Україні, активну участь мусульман у захисті єдності та свободи України, нашу позитивну роль у розбудові громадянського суспільства, активну благодійну діяльність, та відкритість до міжрелігійного діалогу та співпраці з українцями інших світоглядних позицій», – вказав Ісмагілов.





«Зеленський сказав що він прагне єдності України та українського суспільства, закликає всіх до примирення та консолідації і має надію, що релігійні лідери будуть сприяти цьому. Також він зазначив, що потрібно залучати іноземних інвесторів з інвестиціями в різні галузі економіки, в тому числі і з мусульманських країн. І також зазначив, що Україні потрібен мир між вірянами різних релігій. В цілому – враження позитивні», – додав релігійний діяч і відзначив, що Зеленський «майже дві години спілкувався з нами і вислухав кожного з присутніх».

Наприкінці квітня новообраний президент України зустрівся з керівниками двох найбільших православних церков України – головою Православної церкви України Епіфанієм та головною РПЦ в Україні (колишня УПЦ (МП) - ред.) Онуфрієм

30 квітня Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів після підрахунку всіх протоколів з мокрими печатками.

Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).

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