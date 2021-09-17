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    Окупанти масово вивозять мешканців ОРДЛО до Росії для участі у виборах

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    Для мешканців ОРДЛО створено окремі виборчі дільниці у Ростовській області РФ - Окупанти масово вивозять мешканців ОРДЛО до Росії для участі у виборах
    Для мешканців ОРДЛО створено окремі виборчі дільниці у Ростовській області РФ
    Фото з відкритих джерел

    Окупаційні адміністрації оранізували безкоштовні автобусні маршрути з населених пунктів Донбасу до кордону з Ростовською областю

    Вранці 17 вересня в окупованих районах Луганської та Донецьої областей почалося організоване вивезення місцевих мешканців для участі у виборах до Держдуми Росії. Про це повідомляє Східна правозахисна група.

    Зазначається, що 17 вересня в ОРДЛО призупинено роботу підприємств, а людей добровільно-примусово вивозять до Ростовської області для участі в голосуванні.

    Для цього напередодні бойовики організували безкоштовні автобусні маршрути з великих населених пунктів, а також декілька приміських електричок, що підвозитимуть людей під самий кордон із РФ.

    Для участі в голосуванні мешканцям ОРДЛО слід мати при собі так званий паспорт «ДНР» чи «ЛНР», а також паспорт РФ.

    Як повідомлялося раніше, мешканці ОРДЛО зможуть проголосувати тільки за федеральним списком кандидатів, тобто за кандидатів в депутати по мажоритарних округах вони голосувати не будуть.

    Терріторіальна виборча комісія Ростовської області створила 46 окремих виборчих дільниць на території цього регіону Росії, які розташовані в населених пунктах поблизу кордону.

    Окупанти заздалегідь прорахували, з яких міст та районів Донбасу до яких дільниць повезуть людей для участі у виборах. Бойовикам поставлено задачу залучити до голоування якомога більше людей.

    Нагадаємо, раніше прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Банкова вважає результати голосування на «виборах» до Держдуми РФ в окупованому Криму і окремих районах Донецької та Луганської областей юридично нікчемними.

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    Теги: Росія окупанти ДНР вибори ЛНР паспорт ОРДЛО
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    Окупанти масово вивозять мешканців ОРДЛО до Росії для участі у виборах