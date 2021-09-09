В ОРДЛО «призначили» винних у аварії на шахті та загибелі гірників

Неналежні умови праці – одна з основних причин відтоку кадрів з вугільних підприємств ОРДЛО

Окупаційна влада затримала кількох посадовців вугільного підприємства

Так звані правоохоронці «ЛНР» затримали посадових осіб шахти «Червоний партизан», яких підозрюють у причетності до аварії. Про це під час брифінгу розповіла представниця так званої «Прокуратури ЛНР» Інна Семенова.

В установі вважають, що аварія сталася через порушення вимог промислової безпеки на виробничих об'єктах.

Окупаційна «прокуратура» встановила, що особи, відповідальні за заходи безпеки на шахті, не виконували своїх обов’язків належним чином, що і спровокувало аварію. Через це ряд посадовців шахти були затримані. Проводяться слідчі дії.

Зазначимо, що, як раніше повідомляв співзасновник Східної правозахисної групи Павло Лісянський, керівництво шахти неодноразово підіймало питання необхідності ремонту обладнання шахти та виділення додаткових коштів на охорону праці під час селекторних нарад із окупаційним керівництвом галузі.

Нагадаємо, 6 вересня на шахті «Червоний партизан» на окупованій території Луганської області стався обрив каната транспортної кліті. Внаслідок аварії загинули дев'ятеро людей, ще 20 гірників отримали травми.

За підрахунками Східної правозахисної групи, 17,3 тис. працівників вугільної галузі з окупованих Росією районів Луганської та Донецької областей змушені були виїхати на роботу до РФ.

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