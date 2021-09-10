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    Кучма вважає «нонсенсом» проведення виборів в ОРДЛО (відео)

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    Леонід Кучма вкторе наголосив, що, для початку обговорення питаня виборів, необхідно врегулювати безпекову проблему - Кучма вважає «нонсенсом» проведення виборів в ОРДЛО (відео)
    Леонід Кучма вкторе наголосив, що, для початку обговорення питаня виборів, необхідно врегулювати безпекову проблему
    Фото: Інше.ТВ

    На думку другого президента України, вибори на Донбасі проводити зарано

    Другий президент України та ексочільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма упевнений, що на сьогодні питання виборів в ОРДЛО є нонсенсом. Про це політик розповів журналістам Lb.ua під час форуму «YES Brainstorm».

    Кучма нагадав, у яких обставинах відбувалося погодження «мирного плану», в якому йдеться про вибори, і що ним передбачено.

    «Переконаний, що в той час Порошенко прийняв єдине правильне рішення, бо в нього виходу не було, бо в Україні йшла повномасштабна війна. На жаль, я не був присутнім, але я трохи знаю, що ні Меркель, ні Оланд, а, тим більше Путін, не підтримали нічого іншого, що вони намалювали в тому проєкті», – розповів він.

    Кучма також додав, що основним питанням врегулювання ситуації на сьогодні залишається безпека.

    «Якщо Росія сьогодні не виконує цей головний пункт, то говорити про останнє, про кордони чи робити якісь вибори на цій території – це нонсенс», – підсумував він.

    Нагадаємо, раніше Леонід Кучма розповів, що Україні вдалося за 30 років незалежності.

    Також нагадаємо, що

    Нагадаємо, цими днями в Києві відбувається Форум Ялтинська європейська стратегія (YES). Захід проводиться у форматі YES Brainstorming і присвячений темі «Після Covid = Перед катастрофою? Кроки до виживання».

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    Теги: Петро Порошенко вибори Мінські угоди Путін Леонід Кучма
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    Кучма вважає «нонсенсом» проведення виборів в ОРДЛО (відео)