Зеленський вважає, що жителі ОРДЛО і Криму можуть голосувати на «виборах» до Держдуми РФ

«Вибори» до Держдуми РФ в Криму й ОРДЛО – юридично нікчемні, заявили в Офісі президента

Результати голосування на «виборах» до Держдуми РФ в окупованому Криму і окремих районах Донецької та Луганської областей – юридично нікчемні. Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров у програмі «Взгляд с Банковой» телеканалу «Дом».

«Юридична цінність результатів голосування на окупованих територіях незначна. Але якщо людині треба показати якусь залученість демонстративно, щоб убезпечити себе, нехай голосує, без проблем. Але на міжнародному рівні й на рівні юридичному, легітимному це не має абсолютно ніякого значення», – зазначив він.

Водночас, за словами Никифорова, президент України Володимир Зеленський вважає, що люди можуть йти на голосування, якщо це дозволить їм залишатися в безпеці.

«Він каже, що якщо для відчуття безпеки, для того, щоби вирішувати якісь побутові питання, для того, щоби відчувати себе нормально, жителю окупованої території треба отримати російський паспорт – нехай він його отримує. Якщо треба, щоб він проголосував – нехай голосує. Все одно Україна поверне ці території, і люди, які залишаються українцями, повернуть свої українські паспорти. Чи не повернуть їх, вони їх просто дістануть з-під матраців або де вони їх там ховають», – додав прессекретар президента.

Зазначимо, що вибори до Держдуми РФ призначені на 17-19 вересня. Голосування збираються провести також в окупованих Криму й ОРДЛО. Зокрема, напередодні виборів до Держдуми Росії в ОРДЛО зафіксована масова видача паспортів РФ. Видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від Росії та не роблять їхніх власників повноцінними громадянами РФ.

Зазначимо, що до кінця року РФ планує видати мільйон паспортів на Донбасі.

Роздача «двоголових» паспортів у спрощеному порядку для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) почалася ще у 2019 році.

Згідно з офіційними даними, російське громадянство відтоді отримали понад 600 тисяч українців на цих територіях. За інформацією правозахисників, насправді ця цифра як мінімум на 100 тисяч вища.

Вже наступного тижня в Росії відбудуться чергові вибори в Державну думу. У них візьмуть участь жителі окупованої частини Донбасу, яким прискореними темпами видають російські паспорти.

Напередодні Україна пояснила міжнародній спільноті, чому не можна визнавати вибори до Держдуми.

Нещодавно правозахисник розповів, як жителів Донбасу масово повезуть в Росію на вибори.

Раніше Зеленський прокоментував залучення жителів Донбасу до російських виборів.

Нагадаємо, голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова розповіла про можливості проголосувати на виборах в Державну думу для громадян, які перебувають на території самопроголошених терористичних «Л/ДНР».

Крім того, повідомлялося, що Росія заграє з жителями ОРДЛО напередодні виборів до Держдуми.

Також Арестович заявляв, що вибори в Держдуму в Донбасі – підстава посилити санкції проти РФ.

Нагадаємо, партія Путіна «Єдина Росія» уклала угоду із «Союзом добровольців Донбасу», яку очолює Олександр Бородай – бойовик і колишній глава «ДНР», що сьогодні проживає в Росії. Вибори в Державну думу пройдуть 19 вересня 2021 року.

Тим часом віцеспікер Держдуми РФ закликав ліквідувати Україну.

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