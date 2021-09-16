Які зарплати в окупації. Мешканці «ДНР» розкрили свої доходи

Мешканці окупованих територій змушені жити на $200 на місяць

В окупованій Макіївці (так звана ДНР) понад половина населення має доходи в межах $200 або трохи більше. Про це свідчать результати анонімного опитування, проведеного одним з місцевих Telegram-каналів. Про це повідомляє «Донбаський кейс».

За результатами опитування, найбільша кількість його учасників, майже 20%, зізналися, що їх щомісячний дохід складає 10-15 тис. російських рублів (3663 – 5495 грн). 18,4% опитаних змушені жити на суму менш ніж 10 тис. рублів на місяць. 12% опитаних «похвалилися» заробітною платою в розмірі 15-20 тис. рублів (5495 – 7326 грн). І лише 6,4% заробляють 20-25 тис. руб. (7326-9157 грн).

Фото: Донбаський кейс/Telegram

При цьому, як зазначають автори каналу, зростання цін на продукти в ОРДЛО не зупиняється, а у лютому на мешканців окупованої території чекає чергове значне подорожчання житлово-комунальних послуг.

Слід зазначити, що опитування проводилося серед мешканців окупованої Макіївки – одного з найбільших міст Донеччини, населення якого до початку війни сягало майже 350 тис. людей, і яке практично межує із Донецьком. У менших населених пунктах ситуація із зарплатами може бути значно гіршою.

Нагадаємо, у лікарняних закладах на окупованій території катастрофічно не вистачає місць.

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