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    Скільки шахтарів виїхали працювати з ОРДЛО до Росії. Правозахисники назвали цифру

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    Російські вугільні компанії активно займаються рекрутингом гірників з окупованої частини Донбасу - Скільки шахтарів виїхали працювати з ОРДЛО до Росії. Правозахисники назвали цифру
    Російські вугільні компанії активно займаються рекрутингом гірників з окупованої частини Донбасу
    Фото: Facebook / Східна правозахисна група

    Масова трудова міграція гірників обумовлена низькою заробітною платою та регулярними затримками виплат

    За підрахунками Східної правозахисної групи, 17,3 тис. працівників вугільної галузі з окупованих Росією районів Луганської та Донецької областей змушені були виїхати на роботу до РФ. Таку інформацію правозахисна організація оприлюднила на своїй Facebook-сторінці.

    За інформацією органцзації, масовий виїзд шахтарів до Росії пов’язаний із кількома причинами.

    По-перше, на вугільних підприємствах окупованої частини Донбасу заробітну плату отримують із значними затримками. До того ж, в середньому вона дорівнює усього $250-300, на які неможливо прожити.

    По-друге, в окупації люди не мають можливості стягнути заборгованість по заробітній платі у судовому порядку.

    По-третє, умови праці шахтарів в ОРДЛО – жахливі. Окупанти не дбають про заходи безпеки на вугільних підприємствах, в розвиток охорони праці не вкладаються кошти, а обладнання на шахтах, здебільшого, застаріле та зношене.

    Все це спричиняє масову трудову міграцію донбаських шахтарів. Перед виїздом вдо РФ шахтарівони оформлюють паспорти громадян Росії, щоб не мати проблем з міграційною службою.

    Нагадаємо, російський промисловий холдинг «Колмар», що спеціалізується на видобутку вігілля та базується у Республіці Саха (Якутія), РФ, перевіз 2 тис. шахтарів і їхні родини з окупованої Росією частини Донбасу до Якутії.

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    Теги: Росія ОРДЛО робота
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    Скільки шахтарів виїхали працювати з ОРДЛО до Росії. Правозахисники назвали цифру