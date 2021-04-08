Помилування Януковича і агент «Китаєць»: Луценко розповів цікаві подробиці звільнення з колонії

Історія з Указом Януковича про помилування Луценка була не проста

Колишній генпрокурор Юрій Луценко розповів цікаві подробиці, як тодішній президент Віктор Янукович підписав указ про його помилування вісім років тому.

Про це Луценко написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«8 років тому, на 833 день неволі, в неділю, я сидів у кімнаті-майстерні Менської колонії і читав. Кайф був потрійний. По-перше, в увязненні побути самому – розкіш. Це знімає напругу необхідності бути тісно з іншими, теж стомленими всім цим, вязнями. По-друге, майстерня була порожня. Бо швейні машинки винесли відразу, як Ірина скупила пошиті нами брезентові рукавиці, нанесла на них гасло «Україна в твоїх руках» і активно поширювала це на мітингах опозиції. По-третє, я читав 367му за рахунком і крутезну за змістом книгу Волкова «Діалоги з Бродським». Тож сиджу, читаю, п‘ю чай. Раптом вривається офіцер і трагічним голосом шепоче, що скоро прийде Указ про помилування», – розповів Луценко.

За його слова, через годину прибіг захеканий начальник зони.

«Радість переповнювала його. Нарешті він здихається такого в'язня, всіх цих голодувань, прильотів Кличка на вертольоті, безкінечний підй...ок у вигляді прохання доставити в наш загін на Різдво в'язня суддю Зварича для організації колядування з гарантією 10% відкату адміністрації і тд. ЮрВіталійович, бігом! Збирайтеся і бігом! Мене вже тра*ають, щоб ви були в кабінеті і готові. Указ везуть!!! Ну, і цього спровадив. Правда, читати стало неможливо. Стало ясно, що 2,5 роки неволі добігли кінця. Поки попрощався з хлопцями, поки зібрав щоденники, переписку з Юлею, книжки і кружку – явилися з Указом», – згадав Луценко.

Він зазначив, що історія з Указом була не проста.

«Янек (Янукович, - ред.) якраз завершував шантаж Путіна наміром підписати Асоціацію з ЄС. Все було готово, але Захід вимагав відпустити хоч одного з політв'язнів. Коли Пінчук доповів йому про це і сказав, що напевно це Луценко, Янукович побагровів і спитав: - Віктор, тобі коли небудь кочергу в зад засовували? Знаєш, таку от розпечену, щоб аж кишки шкварчали...Так оце для мене Луценка випустити. Тим не менше, тиск Заходу діяв. Президенти Квасневський і Кокс, які були вповноважені Радою Європи на звільнення політвязнів, десятки годин проводили в бесідах зі мною і Юлею, а ще більше – з Янеком», – розповів колишній генпрокурор.

Луценко нагадав, що умовою Януковича було особисте прохання про помилування.

«Я відмовився. Ірина і старший син – теж. Зрештою, в березні 2013, посеред ночі Квасневський і Кокс викликали Ірину і поклали перед нею лист на Януковича про помилування з їхніми двома підписами і місцем для підпису Ірини. - Або ти підписуєш до ранку, або ми не знаємо, скільки він ще сидітиме. Іра взяла годину на роздуми і подзвонила агенту «Китайцю». Так ми для конспірації називали Порошенко. ( ну від факту того, що порох винайшли саме китайці:) Порошенко, в пальто поверх нічного халату, негайно прибув на явку. Результатом його дипломатичних талантів став запис Ірини на листі: « Повністю підтримую зусилля президентів Кокса і Квасневського по звільненню мого чоловіка». Квасневський сміявся, Кокс був лихий на все. А Янукович – зламався і з часом таки підписав Указ», - сказав колишній політв'язень.

Він також опублікував листи синам та уривки зі свого щоденника, який він вів у колонії.

Нагадаємо, 11 березня колишній генпрокурор почав вести політичне ток-шоу «Прямим текстом з Юрієм Луценком» на «5 каналі». Луценко разом з гостями робитиме прогнози розвитку подій, аналізуватиме помилки влади, представлятиме альтернативне вирішення проблем України тощо.

У ток-шоу «Прямим текстом» Остап Дроздов також порушує політичні питання та соціальні теми.

Раніше перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль пояснив, чому не зможуть завадити реінкарнації МедведчукТБ. Водночас у Верховній Раді обіцяють, що новий закон про медіа дозволить швидше відключати антиукраїнські канали.