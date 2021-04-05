Янукович, як і Зеленський, теж літав в Катар, коли вже більше нікуди не запрошували

Корупційні скандали в оточенні Зеленського роблять його дещо токсичним для прагматичних західних лідерів

Зеленский ездит туда, куда его пускают, а не туда куда нужно Украине. Страны Персидского бассейна конечно интересны для сотрудничества, с точки зрения внешней политики, но точно не являются приоритетной. Правда там можно денег выклянчить под гарантии в виде земли или наоборот разместить кэш.

Но для Украины более видны сегодня усилегие контактов с ЕС, США, Канадой, Китаем и другими странами, которые могут усилить наши позиции на международной арене. Но в цивилизованные стран Володю стараются больше не приглашать.

Его очарование уже сошло на нет, а сворачивание реформ в Украине и коррупционные скандалы в его окружении делают его чуток токсичным и не привлекательным для прагматичных западных лидеров, которые не видят от него пользы или перспектив на уровне межгосударственных контактов. И фоточки с Зеленским им не нужны. Это фотки с ними хочет получить Зеленский. А еще попутешествовать, жать руки мировым лидерам и показывать этим свою значимость в Украине. К сожалению, пользы от этих туров Зеленского нет ни для кого, кроме самого Зеленского.

PS В Катар уже летал один украинский президент – Виктор Янукович. И его тоже тогда никуда не приглашали. Поэтому летал туда, где готовы были принять. Теперь осталось дождаться, что Зеленский встретится с какими-то вождями племен иди еще какими-то ряженными по примеру президента, перед которым он выступал в сауне.

Джерело: блог Борислава Берези

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