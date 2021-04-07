Кравчук назвав країну, куди можна перенести з Мінська переговори щодо Донбасу

Кравчук наголосив, що місцем проведення переговорів ТКГ повинна бути нейтральна та демократична країна

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук назвав країну, в яку можуть перенести переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

На його думку, переговори у форматі ТКГ можна проводити у Польщі.

Про це він сказав в ефірі каналу «Україна 24».

Кравчук наголосив, що місцем проведення переговорів ТКГ повинна бути нейтральна та демократична країна. І це, за його словами, в жодному разі не може бути Білорусь.

«Якщо взяти колишній соціалістичний табір, то я б назвав Польщу. Тут не буде питань. Ми з Польщею не завжди були друзями, але були і часи дружби. Було і багато проблем, і на кордоні, і не тільки. Тому ніхто не скаже, що Польща вірний друг України. Це було б нормально», – пояснив він.

Водночас Кравчук вважає, що Росія не погодиться переносити переговорний процес у Польщу.

«Думаю, Росія буде проти, їй потрібно, щоб на переговорах були представники ОРДЛО, а їх вивозити за межі нашої території буде непросто. Але іншого шляху немає, ми ніколи не погодимося на Мінськ. Якщо Мінськ – я наступного дня заяву напишу про звільнення з посади», – наголосив глава делегації.

Раніше віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна не буде брати участь у засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську.