  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Кравчук назвав країну, куди можна перенести з Мінська переговори щодо Донбасу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кравчук не виключає перенесення переговорів щодо Донбасу у Польщу - Кравчук назвав країну, куди можна перенести з Мінська переговори щодо Донбасу
    Кравчук не виключає перенесення переговорів щодо Донбасу у Польщу

    Кравчук наголосив, що місцем проведення переговорів ТКГ повинна бути нейтральна та демократична країна

    Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук назвав країну, в яку можуть перенести переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

    На його думку, переговори у форматі ТКГ можна проводити у Польщі.

    Про це він сказав в ефірі каналу «Україна 24».

    Кравчук наголосив, що місцем проведення переговорів ТКГ повинна бути нейтральна та демократична країна. І це, за його словами, в жодному разі не може бути Білорусь.

    «Якщо взяти колишній соціалістичний табір, то я б назвав Польщу. Тут не буде питань. Ми з Польщею не завжди були друзями, але були і часи дружби. Було і багато проблем, і на кордоні, і не тільки. Тому ніхто не скаже, що Польща вірний друг України. Це було б нормально», – пояснив він.

    Водночас Кравчук вважає, що Росія не погодиться переносити переговорний процес у Польщу.

    «Думаю, Росія буде проти, їй потрібно, щоб на переговорах були представники ОРДЛО, а їх вивозити за межі нашої території буде непросто. Але іншого шляху немає, ми ніколи не погодимося на Мінськ. Якщо Мінськ – я наступного дня заяву напишу про звільнення з посади», – наголосив глава делегації.

    Раніше віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна не буде брати участь у засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську.

    Теги: Білорусь Росія Польща ОРДЛО Леонід Кравчук Україна звільнення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies