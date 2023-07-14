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Порошенко підготував чергову партію техніку на фронт (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко підготував чергову партію техніку на фронт (фото)
Петро Порошенко відправив чергову партію допомоги на фронт
фото: Європейська солідарність

«Ми продовжуємо робити все можливе для того, щоб покращити забезпечення контрнаступу»

Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа Громад» підготував чергову велику партію техніки, яку відвезе у бригади ДШВ на передовій. Це – перш за все вантажівки DAF, які Фонд Порошенка вже більше року доставляє з Великої Британії через всю Європу для потреб ЗСУ. 

В Україні автівки проходять технічну підготовку, заміну необхідних запчастин та діагностику систем. Їх фарбують, оснащують залежно від призначення і передають військовим. Таких машин законтрактували три з половиною сотні, у війська передали понад 150 машин. А загалом Порошенко з волонтерами купили для армії понад півтисячі тягачів і вантажівок – окрім DAFів це ще й величезні FODENи, і мега-тягачі Oshkosh. 

Порошенко також подякував міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу та іншим британським політикам за безпосередню допомогу у прискоренні оформлення відповідних ліцензій і скороченні бюрократичних процедур. 

«Я про це раніше ніколи не розповідав, але зараз хочу поділитися. Ми були на багатьох складах, перед тим, як підписати контракт на сотні вантажівок. Один з цих складів якраз у Великій Британії. Ви не уявляєте, яким юридичним пеклом було отримати усі ліцензії, без перепон купити та вивезти техніку в Україну. Тоді я сконтактував з міністром оборони Британії Беном Воллесом, який зміг прискорити цей процес. Ми змогли швидше отримати ліцензії та перевезти автівки в Україну», – розповів п’ятий президент. 

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Порошенко нагадав, що з контейнерів від боєприпасів, які постачають країни-члени НАТО, на виробничих майданчиках роблять мобільні лазне-пральні комплекси. «Але спочатку з цих натівських контейнерів ЗСУ отримує зброю і боєприпаси, щоб не тільки захищатися, але й повертати своє. Тож щиро дякую Великій Британії та іншим країнам НАТО за допомогу», – зазначає Порошенко. 

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«Ми продовжуємо робити все можливе для того, щоб покращити забезпечення контрнаступу. У нас є сюрпризи щодо «Посейдонів», і сюрпризи щодо засобів радіоелектронної боротьби. Ми знайшли «матраси», завозимо перші четверті «Аутели», – повідомив Порошенко.

На фронт везуть і спецзамовлення – дефіцитні колеса для броньованих машин Humvee. «Це – дуже дефіцитні колеса. Це перша партія, яку ми закупили з Китая. Одразу ж зі складу відвантажуємо їх на фронт», – пояснює п’ятий президент.

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«Скоро з цим вантажем будемо на Сході. Це наш щоденний внесок у перемогу України», – говорить Петро Порошенко. 

Від початку повномасштабного вторгення Фонд Порошенка з волонтерами ГО «Справа Громад» передали на фронт допомогу на суму понад 3 млрд грн.

Теги: Петро Порошенко вантажівки боєприпаси фронт допомога ЗСУ

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