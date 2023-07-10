Які країни найбільше підтримують вступ України до НАТО: дані уряду

Прибічники запрошення України до Альянсу є і в Західній та Північній Європі

Запрошення України до вступу до НАТО найбільше підтримують союзники з Центрально-Східної Європи та декілька країн Європейського Союзу. До того ж членство України в Альянсі просувається не стільки в інтересах Києва, скільки в інтересах безпеки східного флангу. Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає «Європейська правда».

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Зазначається, що на сьогодні запрошення України в НАТО підтримують усі країни східного флангу НАТО, посилаючись на те, що від цього залежить їхня власна безпека.

«6 червня відбувся саміт «Бухарестської дев’ятки» за участі генерального секретаря, в якому взяла участь президентка Угорщини, і рішення підписані офіційно, в тому числі угорською стороною. Тут треба розуміти що членство України в НАТО просувається не стільки в інтересах Києва, скільки в інтересах безпеки східного флангу. Звичайно, Угорщина, як член НАТО, зберігає право виступити проти на будь-якому етапі, але я не маю відчуття, що це може бути «чорним лебедем», який заблокує процеси», – зазначила Стефанішина.

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Крім того, віцепрем’єрка наголосила, що прибічники запрошення України до Альянсу є і в Західній та Північній Європі. Це зокрема, Франція.

«І це більше ніж просто підтримка України: Франція є лідером ініціативи про стратегічну автономію Європи, і Еммануель Макрон (президент Франції – «Главком») реально вважає, що рішення по Україні має бути ухвалене в НАТО зараз», – додала вона.

До того ж, «очевидною і однозначною» є позиція Італії. Держави Північної Європи, зокрема Данія та Норвегія, також виступають «єдиним флангом» на підтримку запрошення України.

Віцепрем'єрка додала, що на сьогодні важливим є те, аби Альянс зрозумів, що навіть після війни безпека і стабільність у Європі можливі лише з Україною у складі військової та адміністративної системи НАТО.

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«Достатньо замислитися, якою буде Україна після війни. 1,5 млн учасників бойових дій (і, можливо, навіть більше). Концентрація зброї. Країна, емоційно виснажена війною. Тому ми маємо бути частиною НАТО, ми маємо бути інтегровані в систему управління оборонними ресурсами. Ми маємо втримати країну після війни. І НАТО дає найкращу можливість для цього. Тому ми сподіваємося, що політичні рішення відповідатимуть реальним потребам», – підсумувала урядовиця.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який пройде у Вільнюсу 11-12 липня.

Крім того, Столтенберг повідомив, коли Україна отримає запрошення в НАТО.