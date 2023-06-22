«У руках ідіотів шантаж – це серйозний фактор» – розвідка про можливий теракт на ЗАЕС

Окупанти можуть вдатись до провокацій і на атомних об’єктах в РФ

Переживати за можливий теракт на атомній електростанції повинні не лише українці, а й росіяни. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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Юсов наголосив, що окупанти можуть вдатись до провокацій і на атомних об’єктах в РФ, щоб звинуватити Україну.

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«У рукаї ідіотів, терористів, вбивць, шантаж – це серйозний фактор на який треба зважати. І так, Україна. весь цивілізований вільний світ працюють і опрацьовують різні сценарії і варіанти, ну скажімо так, як уникнути цих сценаріїв. Але будь-яка подібна катастрофа – це насамперед загроза і для населення самої Московії», – сказав він.

Представник розвідки вкотре наголосив, що мета таких дій окупантів – зупинити просування Сил оборони. Проте це не вийде.

Нагадаємо, що 22 червня українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього.

Кремль цинічно відреагував на таку заяву.

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Раніше повідомлялося, що російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, вони додатково замінували ставок-охолоджувач станції.