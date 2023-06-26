Хвилина мовчання: згадаймо прикордонника Дениса Зубрійчука

У день початку повномасштабного вторгнення, Денис разом з побратимами були одними з тих, хто першим зустрів ворога

Найбільшим захопленням хлопця був футбол: він був уболівальником «Динамо Київ» і членом фанатського руху «Ультрас»

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дениса Зубрійчука.

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Головний сержант Денис Зубрійчук, позивний Грек, загинув 9 січня 2023 року під час оборони міста Соледар на Донеччині внаслідок артилерійського обстрілу та ворожого штурму. Наприкінці грудня захиснику виповнилося 27 років.

Денис народився в селі Мала Хайча Житомирської області. У 2011-му закінчив 9 класів Великохайчанської загальноосвітньої школи та вступив до Київського фахового коледжу транспортної інфраструктури. Потім здобув вищу освіту у Державному економіко-технологічному університеті транспорту. Захоплювався легкою атлетикою та футболом. Грав у складі команди прикордонників та міста Овруч, здобув чимало медалей та кубків. Був уболівальником ФК «Динамо Київ» і членом фанатського руху «Ультрас».

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Після випуску з університету у 2017 році Денис вступив до лав Державної прикордонної служби України. Брав участь в АТО/ООС на Донбасі.

З перших днів повномасштабного російського вторгнення Грек продовжував захищати Україну від окупантів. Перевівся до складу Донецького прикордонного загону. Був інспектором прикордонної служби вищої категорії, начальником відділення інспекторів прикордонної служби (на БТР).

Побратими розповідають, що Денис був справжнім лідером. Він першим хапався за зброю, щоб нищити ворогів, та за лопату, щоб будувати укріплення. Боєць власним прикладом заохочував колег до самовідданого служіння Батьківщині. Грек мав багато друзів по всій Україні, чимало з яких займалися волонтерством та допомагали його підрозділу: діставали необхідні речі, ремонтували техніку, привозили різні смаколики. Коли Сили оборони України витіснили ворога з північних областей, воїн вирішив бути там, де продовжувалися активні бойові дії.

Він долучився до підрозділу, який їхав боронити Україну на сході. «Усі в підрозділі слухали Грека. Він нас учив, знав багато чого, є вільна хвилина, відпрацьовували різні тактичні прийоми», – розповів прикордонник із позивним Грім, який серед останніх бачив Дениса живим.

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«Денис був справжнім патріотом України, який любив свою Батьківщину, свою родину та життя. Був вихованим в дусі патріотизму та любові до людей. Він заслуговує на присвоєння почесного звання Героя України, оскільки до останнього свого подиху боронив територію нашої країни, віддавши найцінніше – своє життя», – написала сестра загиблого Юлія.

Денису було 27 років фото з відкритих джерел

Поховали прикордонника у рідному селі.

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