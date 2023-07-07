Головна Думки вголос Остап Дроздов
search button user button menu button
Остап Дроздов Журналіст

Ставлення європейців до війни. Що нам варто розуміти

glavcom.ua
Багато громадян Євросоюзу активно підтримують Україну
фото з відкритих джерел

Європейці свій гедонізм заслужили громадянською мудрістю

Ти народився в достатку, на сніданок їсиш камамбер і хрусткий багет, які є дешеві і в надмірі. До вегетаріянського обіду без ГМО ти можеш перехопити фужерик ординарного винця. А на вечерю з усією родиною чи компанією друзів піти в ресторанчик середземноморської кухні, щоб обговорити враження від недавнього велотуру середньовічними замками.

А тут – війна. Дика-предика аномалія. Найабсурдніший абсурд. Найнонсенсніший нонсенс.

Європейську людину, яка живе саме так, як має жити нормальна й вільна людина в 21 сторіччі, цілком можна зрозуміти. Її стан від нашої війни я б описав так: шок від аномалії.

Якраз звідсіля й витікає інфантильне заперечення всього поганого. «Війна трапляється, але не з нами, бо ми занадто хороші й мирні для такого неподобства», – ця типово-європейська логіка є абсолютно правильною. Бо вони ще 80 років тому подбали про неможливість воєн на своїх теренах.

Ми живемо в епоху банення чутливого контенту. Те, що тебе дратує чи ображає, ти блокуєш. Чутливим контентом є війна. Якщо в найближчий час не буде достойних рішень по нашій війні – вона почне банитися. Бо європейці свої держави робили сильними й заможними заради камамберу на снідання й велотурів на вікенд – а не безкінечної воєнної прорви за тридев’ять земель від них.

Ну а тут що… А тут і досі тривають постійні пошуки винного замість визнання своїх помилок. Тут і досі витісняються на периферію всі системні судження, які дали б цілісну концепцію розвитку подій. Тут досі нема нікого, хто нашкріб би бодай горстку хоробрості й озвучив реальну, а не ура-марафонну картину світу та сценаріїв війни. Не під силу це віртуальщикам.

Ідеологія «рвати тут і зараз, поки є ідеальна нагода» затьмарює розсудок і відсуває на десятий план державницькі й національні інтереси. Не під силу це бонвіанам, які все своє доросле життя звикли жити собі на втіху, в своє задоволення, розкошувати, купляти дороге шмоття, смачно ресторанити, з насолодою розважатися, впиватися своїм сибаритством і гедонізмом, де плотське заміняло духовне.

Європейці свій гедонізм заслужили громадянською мудрістю. А ці – елехторальною дурістю.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна Європа

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська пропаганда стає все божевільнішою
Конспірологія та теорії змови. Як не потрапити у пастку
8 червня, 15:02
Сили оборони перемелюють оборону супротивника
Коли ЗСУ проламають оборону Росії
18 червня, 11:04
Бужинська вдячна Болгарії за прихисток, але номер один для неї – Україна
Бужинська розповіла про погрози в Болгарії
24 червня, 22:17
Туристів також попереджають про те, що можливі затримки польотів цивільної авіації
У Європі затримуються сотні авіарейсів: названа причина
16 червня, 11:01
Ворожим поплічником виявився 42-річний місцевий житель, який два місяці тому був дистанційно завербований спецслужбою РФ
Шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу: затримано російського агента
13 червня, 15:21
Наслідки ракетного удару по Дніпропетровщині
Атака на Одещину та ракетний удар по Дніпропетровщині: яка ситуація в регіонах
22 червня, 11:45
Церемонія нагородження відбулася у сесійній залі Верховної Ради
Командир зенітників, які знищили 13 «Кинджалів», отримав звання Героя України
28 червня, 17:47
Леонід мужньо та самовіддано захищав Батьківщину
Хвилина мовчання: згадаймо розвідника Леоніда Краснова
4 липня, 09:00
Під Бахмутом загинув львівський ресторатор, автор книги Андрій Гудима
На фронті загинув син колишнього народного депутата від «Батьківщини»
4 липня, 16:53

Остап Дроздов

Ставлення європейців до війни. Що нам варто розуміти
Ставлення європейців до війни. Що нам варто розуміти
Колективний Путін. У Росії немає «когось іншого»
Колективний Путін. У Росії немає «когось іншого»
Ядерний сценарій перейшов у стан «реальна ймовірність»
Ядерний сценарій перейшов у стан «реальна ймовірність»
Бідні та старі? Хто залишиться жити в повоєнній Україні
Бідні та старі? Хто залишиться жити в повоєнній Україні
Це не агонія. Це – холоднокровний план
Це не агонія. Це – холоднокровний план
«Тепла ванна» для українців. Кому це потрібно?
«Тепла ванна» для українців. Кому це потрібно?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Луценко розповів, чому йому дзвонить Ляшко з фронту
51K
Безугла vs Луценко. За що «слуга» критикує ексгенпрокурора
12K
Сутички та цікаві знахідки у корпусах. Що відбувається у Києво-Печерській лаврі (фото, відео)
8759
«У мене рак, я інвалід». Президент «Київміськбуду» відреагував на скандал із відстороненням
8534
Галас навколо демобілізації Луценка. Яка причина хейту?
6467
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
Сьогодні, 05:38
7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека та місцями грози: прогноз погоди на 6 липня
Вчора, 05:39
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:56
«Асиметричний градієнт виснаження»: ISW пояснив тактику ЗСУ під час контрнаступу
5 липня, 07:58
Спека та місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 5 липня
5 липня, 05:32

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту