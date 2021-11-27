Досить ганьбити українську розвідку, це еліта нашої армії, – Порошенко звернувся до президента

Петро Порошенко заступився за честь військових, яких розкритикував Зеленський під час пресконференції

Україна має пишатися своїми розвідниками, які виконують надскладні спецоперації в умовах російської агресії. Про це в ексклюзивному інтерв´ю програмі «The Week» на телеканалі «Прямий» сказав п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

Він обурився, що під час пресмарафону Володимир Зеленський зневажливо обізвав офіцерів розвідки «авантюристами».

Порошенко також зауважив, що журналісти проєкту Bellingcat, які розслідували «вагнергейт», написали, що їм соромно слухати заяви президента Зеленського.

П’ятий Президент наголосив – в усіх країнах розвідники – це люди, яких «носять на руках».

«Зараз розвідники втрачають мотивацію і це не тільки операція по «вагнерівцях». Подивіться на операцію, яка відбулася із підготовки звільнення українських заручників на донецькому заводі «Ізоляція». Де кріт той самий забезпечив виток інформації і наказ СБУ атакувати розвідників на українській території для того, щоб зірвати операцію. Врешті-решт і ця операція була зірвана», – констатував Порошенко.

Нагадаємо, 26 листопада відбувся пресмарафон «30 запитань президенту України». Він розпочався о 12:00 і тривав понад чотири години.

Зеленський заявив, що колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба, користуючись своєю посадою, продавав інформацію. Також Зеленський розповів, що Бурба приходив до нього з «інформацією про походження коронавірусу та формулою вакцини». Глава держави підкреслив, що не довіряв Бурбі.

Не обійшлося без скандалів. Зеленський гучно посварився із журналістом Юрієм Бутусовим.

Зеленський і Шустер гостро з’ясовували стосунки. Зеленський звинуватив відомого журналіста в тому, що він «служить олігарху».

Зазначимо, що Зеленський уже проводив пресмарафон у закладі громадського харчування – 10 жовтня 2019 року у Kyiv Food Market.

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