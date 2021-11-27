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    Порошенко: Не визнавати голодомор – аморально

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    Петро Порошенко вшанував пам'ять жертв голодомору - Порошенко: Не визнавати голодомор – аморально

    Петро Порошенко вшанував пам'ять жертв голодомору

    Фото з відкритих джерел

    Порошенко нагадав, що 16 держав офіційно визнали голодомор геноцидом українського народу

    Сьогодні українці у різних куточках світу розділяють скорботу за жертвами Голодомору. Багато трагедій пережив український народ, але страшнішого лиха, як геноцид 1932-1933 років, Україна не знає. Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

    «Радянський геноцид в Україні – це помста за свободу, помста за незалежність, яку українці вибороли в 1917-1921 роках. Це був не просто штучний голод, а ретельно спланований Сталіним голодомор. Ба більше – геноцид, за всіма ознаками, як їх визначено в Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року», – наголосив Порошенко.

    «Насильницьке вилучення продовольства, масові репресії, блокада сіл та цілих районів – все це мало знищити в українців прагнення бути вільними», – переконаний п’ятий президент.

    «Сьогодні голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу 16 держав. І зараз наш обов’язок продовжувати розповідати про цю трагедію. Щоб на всіх континентах нарешті усвідомили, що не визнавати голодомор – аморально», – вважає Порошенко.

    «Ми не забудемо страшного злочину проти українського народу. Ця рана ніколи не загоїться. Вічна пам’ять жертвам голодомору. Вічна пам’ять всім, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України», – написав Петро Порошенко.

    Нагадаємо, Володимир Зеленський наголосив, що українці є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом.

    Як відомо, сьогодні, у суботу, 27 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Цей день відзначаємо щороку в останню суботу листопада.

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    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність геноцид ООН українці
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    Порошенко: Не визнавати голодомор – аморально