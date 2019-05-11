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    Політика

    Порошенко підписав протокол допиту щодо Євромайдану. Він мав це зробити ще у 2016-му

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    Порошенко підписав протокол допиту щодо Євромайдану. Він мав це зробити ще у 2016-му

    Слідчі дії відбулися в Адміністрації президента

    Президент України Петро Порошенко підписав протокол допиту зі справ про злочини проти євромайданівців, який не підписував з листопада 2016 року. Про це «Українським Новинам» повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

    «Так, підписав. Вчора», - повідомив він.

    За його словами, також 10 травня відбувся додатковий допит Порошенка у справах Майдану.

    Він зазначив, що слідчі дії відбулися в Адміністрації президента.

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    Як відомо, 18 листопада 2016 року Генеральна прокуратура допитала Порошенка у справі про злочини проти активістів Євромайдану. З того часу він не підписував протокол допиту.

    10 травня цього року Порошенко повторно надав свідчення Генпрокуратурі у справі про розстріли на Майдані.

    Перед цим повідомлялося, що Порошенко не прийшов на допит в ГПУ. 

    «Про причини неявки, ні про прохання про можливість перенесення ніхто не повідомив», - поінформував начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

    Раніше Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня.

    Горбатюк заявив, що після припинення президентських повноважень Петра Порошенка приведуть на допит до Генеральної прокуратури силоміць.

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