Порошенко підписав протокол допиту щодо Євромайдану. Він мав це зробити ще у 2016-му
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Слідчі дії відбулися в Адміністрації президента
Президент України Петро Порошенко підписав протокол допиту зі справ про злочини проти євромайданівців, який не підписував з листопада 2016 року. Про це «Українським Новинам» повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.
«Так, підписав. Вчора», - повідомив він.
За його словами, також 10 травня відбувся додатковий допит Порошенка у справах Майдану.
Він зазначив, що слідчі дії відбулися в Адміністрації президента.
Як відомо, 18 листопада 2016 року Генеральна прокуратура допитала Порошенка у справі про злочини проти активістів Євромайдану. З того часу він не підписував протокол допиту.
10 травня цього року Порошенко повторно надав свідчення Генпрокуратурі у справі про розстріли на Майдані.
Перед цим повідомлялося, що Порошенко не прийшов на допит в ГПУ.
«Про причини неявки, ні про прохання про можливість перенесення ніхто не повідомив», - поінформував начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.
Раніше Порошенка викликали на допит в ГПУ на 7 травня.
Горбатюк заявив, що після припинення президентських повноважень Петра Порошенка приведуть на допит до Генеральної прокуратури силоміць.