Зеленський зустрівся із послом Китаю



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Новообраний президент говорив з послом Китаю про інвестиції

Новообраний президент Володимир Зеленський провів зустріч із послом Китайської Народної Республіки в Україні Ду Веєм й обговорив розвиток співпраці між країнами. Про це повідомляється на сторінці Зеленського у Twitter.

«Мав зустріч із послом КНР в Україні Ду Веєм. Говорили про розвиток співпраці та традиційно дружніх відносин між нашими країнами. Для України також важливий досвід Китаю та інвестиції», - ідеться в повідомленні.

Раніше писали, що команда Зеленського у відео закликала українців долучатися до суспільного і політичного життя.

Нагадаємо, у Зеленського розповіли, коли будуть перші «гучні посадки».

Як повідомлялося, Зеленський заявив, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Він офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі

Як відомо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.