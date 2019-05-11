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    Суспільство

    Зеленський зустрівся із послом Китаю

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    Зеленський зустрівся із послом Китаю

    Новообраний президент говорив з послом Китаю про інвестиції

    Новообраний президент Володимир Зеленський провів зустріч із послом Китайської Народної Республіки в Україні Ду Веєм й обговорив розвиток співпраці між країнами. Про це повідомляється на сторінці Зеленського у Twitter.

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    «Мав зустріч із послом КНР в Україні Ду Веєм. Говорили про розвиток співпраці та традиційно дружніх відносин між нашими країнами. Для України також важливий досвід Китаю та інвестиції», - ідеться в повідомленні.

    Раніше писали, що команда Зеленського у відео закликала українців долучатися до суспільного і політичного життя.

    Нагадаємо, у Зеленського розповіли, коли будуть перші «гучні посадки».

    Як повідомлялося, Зеленський заявив, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Він офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі 

    Як відомо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.

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