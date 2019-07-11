  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Нацрада не може довести зв’язок Медведчука з телеканалами 112, NewsOne і Zik

    • Розсилка
    Віктор Медведчук частий гість каналу 112 - Нацрада не може довести зв’язок Медведчука з телеканалами 112, NewsOne і Zik
    Віктор Медведчук частий гість каналу 112

    Нацрада співпрацює з Антимонопольним комітетом України щодо встановлення зв’язку між кінцевими бенефіціарними власниками телеканалів «112 Україна», NewsOne і Zik

    У Національної ради з питань телебачення і радіомовлення немає доказів зв’язку телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK з головою політради партії «Опозиційна платформа-За життя» Віктором Медведчуком.

    Про це заявила заступник глави Нацради Уляна Фещук на вечірньому засіданні Верховної Ради.

    «Ми живемо в правовій державі, тому керуємося виключно нормами закону … Насправді ці канали куплені підставною особою, тобто зв’язку з Медведчуком ми довести не можемо», - цитує Фещук «Інтерфакс-Україна».

    За її словами, Нацрада співпрацює з Антимонопольним комітетом України щодо встановлення зв’язку між кінцевими бенефіціарними власниками телеканалів «112 Україна», NewsOne і Zik.

    «Ці дії вже почалися після того, як стало відомо, що пан Козак (Народний депутат від фракції «Опозиційний блок», власник телеканалів «112 Україна» і NewsOne Тарас Козак - ред) придбав Zik», - заявила вона.

    Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

    Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

    Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст.

    Згодом 8 липня телеканал NewsOne заявив про скасування телемосту.

    Читайте також
    Віктор Медведчук ЗМІ телебачення Опозиційний блок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ