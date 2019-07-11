Нацрада не може довести зв’язок Медведчука з телеканалами 112, NewsOne і Zik



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Віктор Медведчук частий гість каналу 112

Нацрада співпрацює з Антимонопольним комітетом України щодо встановлення зв’язку між кінцевими бенефіціарними власниками телеканалів «112 Україна», NewsOne і Zik

У Національної ради з питань телебачення і радіомовлення немає доказів зв’язку телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK з головою політради партії «Опозиційна платформа-За життя» Віктором Медведчуком.

Про це заявила заступник глави Нацради Уляна Фещук на вечірньому засіданні Верховної Ради.

«Ми живемо в правовій державі, тому керуємося виключно нормами закону … Насправді ці канали куплені підставною особою, тобто зв’язку з Медведчуком ми довести не можемо», - цитує Фещук «Інтерфакс-Україна».

За її словами, Нацрада співпрацює з Антимонопольним комітетом України щодо встановлення зв’язку між кінцевими бенефіціарними власниками телеканалів «112 Україна», NewsOne і Zik.

«Ці дії вже почалися після того, як стало відомо, що пан Козак (Народний депутат від фракції «Опозиційний блок», власник телеканалів «112 Україна» і NewsOne Тарас Козак - ред) придбав Zik», - заявила вона.

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у зв’язку із намірами телеканалу NewsOne провести телеміст.

Згодом 8 липня телеканал NewsOne заявив про скасування телемосту.