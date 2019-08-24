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    Політика

    Порошенко пояснив, чому не прийшов на урочистості, організовані Зеленським

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    П&rsquo;ятий президент України Петро Порошенко - Порошенко пояснив, чому не прийшов на урочистості, організовані Зеленським
    П’ятий президент України Петро Порошенко
    Фото телеканал «Прямий»

    Чесно кажучи, я не знав, що там буде – Порошенко

    П’ятий президент України Петро Порошенко прокоментував свою відсутність на офіційному заході до Дня Незалежності – Ході гідності, яка пройшла в суботу вранці на Майдані Незалежності в Києві.

    Про це повідомляє LB.ua.

    «Тому що не було параду. Я в цей час був на молитві в Софії, я в цей час віддавав шану нашим бійцям. Я з повагою ставлюся до права президента проводити або не проводити паради. Моя особиста думка, що у воюючій країні паради проводити треба. І я буду робити все для того, щоб парад виконував функцію, зокрема з об’єднання країни і підтримки патріотизму», – сказав Порошенко.

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    На зауваження журналіста, що на ході були присутні Кравчук, Кучма і Ющенко, Порошенко відповів: «Чесно кажучи, я не знав, що там буде».

    Також на запитання, чи отримав він офіційне запрошення на ходу, Порошенко відповів: «Думаю, що так».

    Нагадаємо, що цього року від військового параду вирішили відмовитися. Замість нього провели Ходу гідності. Окремо пройшов Марш захисників України, на який прийшло більше людей, ніж на державні заходи.

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    Петро Порошенко парад президент
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