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    Суспільство

    Гарань: Людей на Ході, організованій громадськістю, було набагато більше

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    <p>Професор політології Національного університету &laquo;Києво-Могилянська академія&raquo; Олексій Гарань</p> - Гарань: Людей на Ході, організованій громадськістю, було набагато більше

    Професор політології Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олексій Гарань

    Фото «112Україна»

    Відмова від проведення традиційного військового параду на День Незалежності, була помилковим рішенням – Гарань

    Організований громадськістю Марш захисників України набагато сильніше перевищував організовану командою президента Ходу Гідності – і за кількістю учасників, і за емоційною напругою, і за масштабністю.

    Про це професор політології Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олексій Гарань заявив в ефірі Еспресо.TV.

    «Людей на Ході, організованій громадськістю, було набагато більше. Колона розтяглася настільки, що не можна було дочекатися її кінця», – зазначив він.

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    Відмова офісу президента від проведення традиційного військового параду на День Незалежності й подальше рішення провести урочистості у «новому форматі», на його думку, були помилковими рішеннями, оскільки є величезна суспільна потреба вшановувати Героїв війни з Росієї, а також загиблих та їхніх родин.

    «Це є дуже гарне застереження Зеленському – думати, перш ніж приймати рішення заради популярності», – наголосив Гарань.

    Окрім того, він вважає, що Зеленському треба було лишитися на Марш захисників.

    «Я сподіваюся, що він дивився його у прямій трансляції», – додав політолог.

    В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик проходила альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів. Після цього частина учасників пішла на Михайлівську площу на молебен за Україну.

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