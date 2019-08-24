Гарань: Людей на Ході, організованій громадськістю, було набагато більше



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Професор політології Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олексій Гарань Фото «112Україна»

Відмова від проведення традиційного військового параду на День Незалежності, була помилковим рішенням – Гарань

Організований громадськістю Марш захисників України набагато сильніше перевищував організовану командою президента Ходу Гідності – і за кількістю учасників, і за емоційною напругою, і за масштабністю.

Про це професор політології Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олексій Гарань заявив в ефірі Еспресо.TV.

«Людей на Ході, організованій громадськістю, було набагато більше. Колона розтяглася настільки, що не можна було дочекатися її кінця», – зазначив він.

Відмова офісу президента від проведення традиційного військового параду на День Незалежності й подальше рішення провести урочистості у «новому форматі», на його думку, були помилковими рішеннями, оскільки є величезна суспільна потреба вшановувати Героїв війни з Росієї, а також загиблих та їхніх родин.

«Це є дуже гарне застереження Зеленському – думати, перш ніж приймати рішення заради популярності», – наголосив Гарань.

Окрім того, він вважає, що Зеленському треба було лишитися на Марш захисників.

«Я сподіваюся, що він дивився його у прямій трансляції», – додав політолог.

В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик проходила альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів. Після цього частина учасників пішла на Михайлівську площу на молебен за Україну.