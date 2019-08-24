День Незалежності: Україну привітав Лукашенко



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Олександр Лукашенко побажав Володимиру Зеленському здоров’я і здійснення планів

Олександр Лукашенко побажав Володимиру Зеленському здоров’я і здійснення планів, а дружньому народові України — миру, благополуччя і впевненості в завтрашньому дні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Президента України Володимира Зеленського з Днем Незалежності. Про це повідомили в пресслужбі Лукашенка.

«Тісні зв’язки між нашими країнами завжди будувалися на взаємній повазі і доброзичливості, довірі і підтримці. Сьогодні білоруський і український народи об’єднують братські відносини, духовне коріння, прагнення жити в злагоді, численні спільні проекти», — йдеться в привітанні.

Глава білоруської держави висловив переконання, що його зустріч з українським лідером на II Форумі регіонів України та Білорусі буде сприяти подальшому зміцненню стратегічного партнерства, відкриє нові можливості практичного міждержавного співробітництва в різних галузях.

Олександр Лукашенко побажав Володимиру Зеленському здоров’я і здійснення планів, а дружньому народові України — миру, благополуччя і впевненості в завтрашньому дні.