Зеленський роздав державні нагороди європейським політикам
Орденом княгині Ольги І ступеня було нагороджено депутатку Європарламенту Сандру Калнієте
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами України громадян іноземних держав на честь святкування Дня Незалежності України.
Відповідний указ №622/2019 оприлюднений на сайті глави держави.
«За вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську діяльність», - говориться в тексті указу.
Зокрема, орденом Ярослава Мудрого ІІ ступеня нагороджено президента Стортингу (парламенту) Королівства Норвегії у 2013 - 2018 роках Олеміка Томмессена.
Орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня нагороджено почесного Генерального консула України в Угорщині Шандора Рота.
Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено:
- Бонна Франца-Ксаверія (посмертно) - керівника дипломатичної місії Української Народної Республіки у Ватикані у 1918 - 1921 роках
- Ґрода Павла - президента Світового конґресу українців, Канада
- Чолія Євгена - президента Світового конґресу українців у 2008 - 2018 роках, Канада
Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня:
- Антоніва Міка - депутата Національної асамблеї Уельсу, Велика Британія
- Бешігу Рікарду Мануепя да Сілву Монтейру - депутата Асамблеї Республіки Португалія, голову групи дружби «Україна-Португалія»
- Бугаса Герасімоса-Ніколаоса - генерального секретаря Греко-Української Палати, Грецька Республіка
- Віттінгдейла Джона Флесбі Лоуренса - депутата Парламенту, голову багатопартійної парламентської групи у зв'язках з Україною у Парламенті Великої Британії
- Горовського Вітольда - почесного консула України в м.Познань, Республіка Польща
- Егеланда Яна - генерального секретаря Норвезької ради у справах біженців, Королівство Норвегія
- Коваля Зенона - радника адміністрації зовнішніх зносин французької спільноти Бельгії «Валонія- Брюссель інтернасьйональ», Королівство Бельгія
- Косту Бертрана - голову благодійного фонду «Search Foundation», Велика Британія
- Кочергу Миколу - президента фундації голодомору-геноциду, м.Чикаго, Сполучені Штати Америки
- Кушку Яна Петра - пароха Української греко-католицької парафії, м.Варшава, Республіка Польща
- Летем Полін Елізабет - депутата Парламенту Великої Британії
- Мак-Дональда Стюарта Малколма - депутата Парламенту Великої Британії
- Ментуха Андрія - українського громадського діяча, Республіка Польща
- Павлишина Марка - директора центру україністики імені Миколи Зерова, професора Університету імені Монаша, м.Мельбурн, Австралія.
Орденом княгині Ольги І ступеня було нагороджено депутатку Європарламенту Сандру Калнієте.
Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня - Валентину Морару - голову жіночої громади українок Молдови, Республіка Молдова.
Відзнакою Президента України - Хрестом Івана Мазепи нагороджено:
- Кісіль Анну - віце-президента Світового конґресу українців, президента громадської організації «Четверта хвиля», Канада
- Клюфаса Юрія - українського тележурналіста, телепродюсера, громадського діяча, Канада
- Луцюка Любомира Ярослава - історика, професора відділення політичних і економічних наук Королівського військового коледжу Канади.
Нагадаємо, Зеленський підписав указ про надання громадянства особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.
Як відомо, 24 серпня Україна відзначає 28-му річницю Незалежності.