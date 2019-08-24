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    Зеленський роздав державні нагороди європейським політикам

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    Президент Зеленський на святкуванні Дня Незалежності у Києві, 24 серпня - Зеленський роздав державні нагороди європейським політикам
    Президент Зеленський на святкуванні Дня Незалежності у Києві, 24 серпня

    Орденом княгині Ольги І ступеня було нагороджено депутатку Європарламенту Сандру Калнієте

    Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами України громадян іноземних держав на честь святкування Дня Незалежності України.

    Відповідний указ №622/2019 оприлюднений на сайті глави держави.

    «За вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську діяльність», - говориться в тексті указу.

    Зокрема, орденом Ярослава Мудрого ІІ ступеня нагороджено президента Стортингу (парламенту) Королівства Норвегії у 2013 - 2018 роках Олеміка Томмессена.

    Орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня нагороджено почесного Генерального консула України в Угорщині Шандора Рота.

    Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагороджено:

    • Бонна Франца-Ксаверія (посмертно) - керівника дипломатичної місії Української Народної Республіки у Ватикані у 1918 - 1921 роках
    • Ґрода Павла - президента Світового конґресу українців, Канада
    • Чолія Євгена - президента Світового конґресу українців у 2008 - 2018 роках, Канада

    Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня:

    • Антоніва Міка - депутата Національної асамблеї Уельсу, Велика Британія
    • Бешігу Рікарду Мануепя да Сілву Монтейру -  депутата Асамблеї Республіки Португалія, голову групи дружби «Україна-Португалія»
    • Бугаса Герасімоса-Ніколаоса - генерального секретаря Греко-Української Палати, Грецька Республіка
    • Віттінгдейла Джона Флесбі Лоуренса - депутата Парламенту, голову багатопартійної парламентської групи у зв'язках з Україною у Парламенті Великої Британії
    • Горовського Вітольда - почесного консула України в м.Познань, Республіка Польща
    • Егеланда Яна - генерального секретаря Норвезької ради у справах біженців, Королівство Норвегія
    • Коваля Зенона - радника адміністрації зовнішніх зносин французької спільноти Бельгії «Валонія- Брюссель інтернасьйональ», Королівство Бельгія
    • Косту Бертрана - голову благодійного фонду «Search Foundation», Велика Британія
    • Кочергу Миколу - президента фундації голодомору-геноциду, м.Чикаго, Сполучені Штати Америки
    • Кушку Яна Петра - пароха Української греко-католицької парафії, м.Варшава, Республіка Польща
    • Летем Полін Елізабет - депутата Парламенту Великої Британії
    • Мак-Дональда Стюарта Малколма - депутата Парламенту Великої Британії
    • Ментуха Андрія - українського громадського діяча, Республіка Польща
    • Павлишина Марка - директора центру україністики імені Миколи Зерова, професора Університету імені Монаша, м.Мельбурн, Австралія.

    Орденом  княгині Ольги І ступеня було нагороджено депутатку Європарламенту Сандру Калнієте.

    Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня - Валентину Морару - голову жіночої громади українок Молдови, Республіка Молдова.

    Відзнакою Президента України - Хрестом Івана Мазепи нагороджено:

    • Кісіль Анну - віце-президента Світового конґресу українців, президента громадської організації «Четверта хвиля», Канада
    • Клюфаса Юрія - українського тележурналіста, телепродюсера, громадського діяча, Канада
    • Луцюка Любомира Ярослава - історика, професора відділення політичних і економічних наук Королівського військового коледжу Канади.

    Нагадаємо, Зеленський підписав указ про надання громадянства особам, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

    Як відомо, 24 серпня Україна відзначає 28-му річницю Незалежності.

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