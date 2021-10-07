Порошенко повідомив «сенсаційну» новину «слугам народу»

«Я зараз хочу повідомити сенсаційну новину: два з половиною роки Порошенко не президент, а ви не опозиція», – іронізує Петро Порошенко

П’ятий президент закликав монобільшість нести відповідальність та звітувати перед народом

Лідер «Європейської солідарності», п’ятий президент Петро Порошенко обурений, що депутати з монобільшості Володимира Зеленського проігнорували позачергове засідання, де мали розглядати питання пенсій та соціальної підтримки громадян. Під час виступу з трибуни парламенту Порошенко заявив, що через 2,5 роки після виборів влада вже має нести відповідальність за кризу у країні.

«Я звертаюся до українського народу. Я не звертаюся до народних депутатів – ні до лотерейщиків, ні до «ігорного бізнесу», які пограбували країну. Чому я не звертаюся до депутатів? Бо їх немає в залі. Бо в залі менше 226. Їм ця тема не цікава», – констатував Порошенко.

«Коли треба було знімати Разумкова – як зайчики сиділи. А коли треба попіклуватися за народ… Ви вважаєте, що народ так добре живе? Підіть на вулицю, спитайте – і ви отримаєте відповідь. Або по пиці отримаєте», – обурився п’ятий президент.

«Перша позиція – це енергетична криза. Ви у 2020–2021 роках, маючи наші гроші, які ми відсудили у РАО «Газпром» у вигляді 3 мільярдів доларів, їх розтринькали, розікрали. А сьогодні збираєтеся співати байки пенсіонерам, що вони гарно живуть?», – зауважує лідер «Європейської солідарності».

«Не треба було приймати нових законів. Достатньо було виконувати вимоги про індексацію пенсій у зв’язку з інфляцією, яку ви відтерміновуєте вже два роки», – зазначає Порошенко.

«Я зараз хочу повідомити сенсаційну новину: два з половиною роки Порошенко не президент, а ви не опозиція», – іронізує лідер «ЄС».

«Вже треба нести відповідальність перед народом, звітувати перед народом. Не створювати парламентської кризи, яку ви зробили сьогодні, не даючи прийняти рішення по армії, економіці, енергетиці і по захисту людей. Ще раз кажу – ганьба вам, що сьогодні вас у залі немає», – резюмує п’ятий президент.