Порошенко зустрівся з президентом Ізраїлю

Поїздка в Україну стала першим зарубіжним візитом Іцхака Герцога після обрання на пост президента Ізраїлю

Президент Ізраїлю з 5 по 7 жовтня перебуває в Україні

Лідер партії «Європейська солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Держави Ізраїль Іцхаком Герцогом.

Під час зустрічі було наголошено, що участь президента Ізраїлю у пам’ятних заходах з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру є важливим сигналом єдності та солідарності між країнами.

«Особливо було відзначено впевнений розвиток України як держави, в якій немає місця для антисемітизму, проявів ксенофобії та будь-якої нетерпимості», – повідомили у пресслужбі «ЄС».

Порошенко висловив вдячність за багаторічну підтримку з боку Ізраїлю у протидії викликам безпеці та стабільності України.

Сторони відзначили запуск зони вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем, а також висловили упевненість у необхідності подальшого розкриття потенціалу двостороннього співробітництва між сторонами.

«Обговорено інші питання взаємного інтересу в рамках зміцнення партнерства між Україною та Державою Ізраїль. Бесіда пройшла в дружній та щирій атмосфері», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Ізраїлю Іцхак Герцог прибув до Києва для участі в пам’ятних заходах з нагоди роковин трагедії Бабиного Яру. Це його перший закордонний візит на посаді президента. Він планує виступити у Верховній Раді, зустрітися з єврейською громадою та взяти участь у меморіальних церемоніях у Бабиному Яру. У четвер, 7 жовтня, президент повернеться до Ізраїлю.

6 жовтня президент Німеччини Штайнмаєр прибув у Київ. Сьогодні він відвідає Корюківку, щоб вшанувати пам'ять жертв трагедії 1943 року.