Порошенко назвав офшорні викриття Зеленського та його команди ударом по Україні

Два президенти України у різний час опинялися у центрі офшорного скандалу

«Україна фігурує у світі як держава, лідер якої причетний до глобальної корупції», – заявив експрезидент

Міжнародні фінансові злочини президента України Володимира Зеленського та його партнера Ігоря Коломойського, про які повідомили світові ЗМІ, не розслідуються в Україні та є ударом по державі. Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

«Я шокований, що представники монобільшості навіть не згадали про те, про що сьогодні говорить весь світ. Говорити сьогодні треба про злочини, про міжнародні злочини вищого керівництва держави й особисто Володимира Зеленського. На жаль, тепер під ударом опинилася держава Україна, коли через дії президента Зеленського Україна фігурує у світі як держава, лідер якої причетний до глобальної корупції, до відмивання вкрадених в Україні грошей спільно зі своїм бізнес-партнером Коломойським», – цитує виступ Порошенка під час погоджувальної ради пресслужба політсили.

Він додав, що про це говорять світові ЗМІ: The Guardian, El Pais, The Washington Post, Euronews, CNN, Deutsche Welle.

«Останнє місце, де про це можна говорити, – парламент. Керівництво монобільшості намагається і тут закрити рота ... Йдеться про те, що спільно з Коломойським $40 млн було вкрадено. Зеленський не є Голобородьком, і про це було відомо ще з 2019 року. Це не розслідувалося, бо на сьогодні найвище політичне керівництво пов’язане з СБУ, яке має конфлікт інтересів і спільно брало участь у цих злочинах; з іншими 100% своїми керівниками правоохоронних органів», – заявив політик.

«Я переконаний, що це неприпустимо», – наголосив Порошенко.

Варто зазначити, що п’ятий президент сам опинявся у схожій із Зеленським ситуації, коли під час публікації Panama Papers ЗМІ дізналися про офшорні операції компаній Порошенка.

До слова, тодішній нардеп Сергій Лещенко під час «панамського офшорного скандалу» був одним з ініціаторів створення ТСК щодо діяльності офшорних компаній, які пов'язував з Петром Порошенком. Проте цього разу Лещенко заступився за Зеленського, заявивши, що «в Україні офшорні компанії настільки поширене явище, що, мені здається, власники кіосків і власники дрібного бізнесу вже мають офшорну компанію.

Нагадаємо, представники провладної фракції «Слуга народу» тікали під час виступу Порошенка, коли той жорстко почав критикувати Зеленського.

Після цього «слуги» зібрали брифінг, на якому заявили, що погоджувальна рада є робочим неполітичним органом, де збираються голови фракцій.

Як відомо, 3 жовтня ICIJ опублікував «досьє Пандори» (Pandora Рapers) про можливу причетність світових лідерів до офшорних схем. Доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн. США названо найбільшим податковим притулком у світі.

У розслідуванні йдеться, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова також прокоментувала фільм-розслідування «Офшор 95». Її обурило, як журналісти розповіли про те, що низка офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топменеджменту країни.

Також радник Єрмака не бачить компромату на Зеленського у скандальному розслідуванні.