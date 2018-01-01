Порошенко прискорить створення Антикорупційного суду

Президент України активно обговорює створення Антикорупційного суду із учасниками економічного форуму у Швейцарії

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент України Петро Порошенко заявив про роботу з удосконалення законопроекту про Антикорупційний суд. «Ми продовжимо співпрацю з МВФ. Хочу подякувати Девіду Ліптону і Крістін Лагард, вчора ми провели дуже важливу зустріч і встановили чітку дату: що і коли потрібно зробити. В



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Фото: інстаграм-акаунт Петра Порошенка Президент України Петро Порошенко на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Президент України активно обговорює створення Антикорупційного суду із учасниками економічного форуму у Швейцарії

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент України Петро Порошенко заявив про роботу з удосконалення законопроекту про Антикорупційний суд.

«Ми продовжимо співпрацю з МВФ. Хочу подякувати Девіду Ліптону і Крістін Лагард, вчора ми провели дуже важливу зустріч і встановили чітку дату: що і коли потрібно зробити. В тому числі і прогрес у створенні Антикорупційного суду. Я вже подав відповідну ініціативу в парламент, і ми прискоримо процес, який повинен підготувати законопроект до другого читання», — сказав Порошенко.

Президент також розказав про реформи в Україні та законопроект про деокупацію Донбасу.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко під час світового економічного форуму у Давосі матиме напружений графік, а також планує говорити зі світовими лідерами про економічне зростання.

Нагадаємо, у середу ввечері у Давосі пройшли переговори Порошенка з директором МВФ.

Крістін Лагард заявила, що МВФ чекає від України призначення незалежного глави Нацбанку. Порошенко також зазначив, що для України дуже важливо продовжувати співпрацю з МВФ у 2018 році.

Раніше Порошенко у Давосі провів зустріч з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. У рамках зустрічі сторони обговорили питання двосторонньої співпраці. Крім того, Порошенко вкотре запросив Нетаньягу здійснити офіційний візит до України.

Також Порошенко запросив до України зятя та радника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.