Порошенко зірвав прямий етер каналу «Рада»: тут був прохід до туалету (відео)

Порошенко увірвався в прямий етер тоді, коли журналісти спілкувалися із Гетманцевим

Робота каналу «Рада», який сьогодні запрацював у стінах парламенту, несанкціонована і має ознаки корупційної діяльності. Про заявив лідер партії «Європейська солідарність» і п’ятий президент України Петро Порошенко під час прямого включення каналу.

«Я би дуже хотів, щоб усі глядачі каналу «Рада» знали, що зараз незаконно витрачені кошти платників податків. У нас цих коштів не було в кошторисі Верховної Ради. Ці кошти були витрачені без системи «Прозоро», це абсолютно корупційна оборудка. Я хочу точно наголосити, що ми цього так не залишимо» – зазначив Порошенко.

Він також додав, що на місці організованої студії раніше був прохід до жіночого туалету. «Я не знаю, чого тут телеканал, це був прохід, вибачте, до жіночого туалету», – уточнив Порошенко, відповідаючи на питання журналістів.

До слова, Порошенко увірвався в прямий етер тоді, коли журналісти спілкувалися з головою парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим, який у різні способи намагався завадити Порошенку говорити.

Як раніше повідомлялося, колишні ведучі каналів «112 Україна» та ZIK перейшли працювати на оновлений канал «Рада», до них приєднаються політтехнолог Володимир Петров та ведучий Сергій Іванов.