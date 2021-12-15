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    Колишні ведучі «каналів Медведчука» працюватимуть на оновленій «Раді»

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    За неофіційною інформацією, куруватиме продакшн заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко - Колишні ведучі «каналів Медведчука» працюватимуть на оновленій «Раді»
    За неофіційною інформацією, куруватиме продакшн заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко
    фото скріншот відео

    Оновлене мовлення стартує у режимі телемарафону, а токшоу почнуть виробляти пізніше

    Колишні ведучі каналів «112 Україна» та ZIK перейшли працювати на оновлений канал «Рада», до них приєднаються політтехнолог Володимир Петров та ведучий Сергій Іванов. Про це пише «Детектор Медіа».

    У середу, 15 грудня, «Рада» виходить в етер в оновленому форматі та у новій студії, перетворившись з парламентського мовника на інформаційний.

    Згідно з промовідео про оновлення каналу, яке розмістила в Telegram-каналі журналістка Соня Кошкіна, серед ведучих мовника: колишні ведучі «112 Україна» Вадим Колодійчук та Анастасія Красницька, колишній ведучий ZIK Назар Довгий, ведучий каналу Live Максим Зборовський, а також Лариса Богданова та Наталія Андрощук.

    Оновлене мовлення стартує у режимі телемарафону, а токшоу почнуть виробляти пізніше. За неофіційною інформацією, куруватиме продакшн заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. За даними ЗМІ, креативним директором мовника стане Олексій Семенов, а шеф-редакторкою – Наталія Яструбенко.

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    Теги: телебачення Олексій Семенов Володимир Петров Кирило Тимошенко Сергій Іванов
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    Колишні ведучі «каналів Медведчука» працюватимуть на оновленій «Раді»