Порошенко: важливо, щоб реформи демонстрували, що жертви Небесної сотні були недарма



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Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Європейської Ради Дональдом Туском Фото: прес-служба президент України

Президент Євроради Дональд Туск заявив на зустрічі з Порошенком, що реформи в Україні є ефективними

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Європейської Ради Дональдом Туском і підкреслив, що для нього важливо, щоб реформи в Україні демонстрували, що жертви серед Небесної сотні під час Революції гідності були недарма.

Про це повідомляється на сайті президента України.

«Для мене дуже важливо, щоб ті реформи, які проводить наша команда зараз в Україні і та підтримка, яку ми маємо з боку керівництва Європейського Союзу і з боку президента Європейської Ради, з боку президента Європейської Комісії і з боку країн-членів ЄС, щоб ці реформи демонстрували, що жертви Небесної сотні точно були недарма», - йдеться в повідомленні.

Глава держави додав: «Вони дали країні останній шанс на зміни, на успішне майбутнє. І це майбутнє має бути вільної європейської сім'ї народів».

У свою чергу Туск зазначив, що реформи в Україні є ефективними.

«Це щось унікальне, коли одночасно ви провели ефективні реформи в країні і захистили свою націю в боротьбі з безжалісною і цинічною агресією», - сказав Туск.

Він також додав, що для нього бути в Україні це особистий привілей. «Чудово бути серед друзів», - резюмував Туск.

Напередодні стало відомо, що президент України Петро Порошенко проведе переговори з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, який сьогодні розпочав свій візит до України.

Нагадаємо, Дональд Туск, Петро Порошенко і Володимир Гройсман 19 лютого прийдуть на засідання Верховної Ради.