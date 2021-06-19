Порошенко зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом

«Президент Туреччини – друг і союзник України», – Порошенко

П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, який бере участь в Анталійському дипломатичному форумі високого рівня, зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

«Завжди радий зустрічі з Реджепом Тайїпом Ердоганом. Він справжній друг і союзник України. Щиро вдячний йому за величезний внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави», – написав Порошенко у Facebook.

«Ми погодилися, що у ці непрості часи важливо посилювати українсько-турецьке стратегічне партнерство як надійну гарантію безпеки та стабільності в цілому регіоні Чорного моря», – зазначив Петро Порошенко.

Анталійський дипломатичний форум під егідою президента Ердогана відбувається в Туреччині вперше.

У ньому беруть участь понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представники академічних кіл, експерти та медіа. За словами організаторів, форум має стати щорічним міжнародним майданчиком для обговорення ролі сучасної дипломатії у реагуванні на глобальні виклики.

Нагадаємо, Порошенко на Анталійському форумі порушив питання деокупації Криму та протидії Росії.

Як повідомлялося, Порошенко обговорив із Боррелем підсумки саміту ЄС-США.

Читайте також: