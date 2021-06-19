Порошенко зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом
«У ці непрості часи важливо посилювати українсько-турецьке стратегічне партнерство» – Порошенко
«Президент Туреччини – друг і союзник України», – Порошенко
П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, який бере участь в Анталійському дипломатичному форумі високого рівня, зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.
«Завжди радий зустрічі з Реджепом Тайїпом Ердоганом. Він справжній друг і союзник України. Щиро вдячний йому за величезний внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави», – написав Порошенко у Facebook.
«Ми погодилися, що у ці непрості часи важливо посилювати українсько-турецьке стратегічне партнерство як надійну гарантію безпеки та стабільності в цілому регіоні Чорного моря», – зазначив Петро Порошенко.
У ньому беруть участь понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представники академічних кіл, експерти та медіа. За словами організаторів, форум має стати щорічним міжнародним майданчиком для обговорення ролі сучасної дипломатії у реагуванні на глобальні виклики.
Нагадаємо, Порошенко на Анталійському форумі порушив питання деокупації Криму та протидії Росії.
Як повідомлялося, Порошенко обговорив із Боррелем підсумки саміту ЄС-США.