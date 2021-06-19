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    Порошенко зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом

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    &laquo;У&nbsp;ці непрості часи важливо посилювати українсько-турецьке стратегічне партнерство&raquo; &ndash; Порошенко - Порошенко зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом

    «У ці непрості часи важливо посилювати українсько-турецьке стратегічне партнерство» – Порошенко

    Фото Facebook Петра Порошенка

    «Президент Туреччини – друг і союзник України», – Порошенко

    П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко, який бере участь в Анталійському дипломатичному форумі високого рівня, зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

    «Завжди радий зустрічі з Реджепом Тайїпом Ердоганом. Він справжній друг і союзник України. Щиро вдячний йому за величезний внесок у зміцнення обороноздатності нашої держави», – написав Порошенко у Facebook.

    «Ми погодилися, що у ці непрості часи важливо посилювати українсько-турецьке стратегічне партнерство як надійну гарантію безпеки та стабільності в цілому регіоні Чорного моря», – зазначив Петро Порошенко.

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    Порошенко зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом
    Порошенко зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом
    Порошенко зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом
    Фото Facebook Петра Порошенка

    Анталійський дипломатичний форум під егідою президента Ердогана відбувається в Туреччині вперше.

    У ньому беруть участь понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представники академічних кіл, експерти та медіа. За словами організаторів, форум має стати щорічним міжнародним майданчиком для обговорення ролі сучасної дипломатії у реагуванні на глобальні виклики.

    Нагадаємо, Порошенко на Анталійському форумі порушив питання деокупації Криму та протидії Росії.

    Як повідомлялося, Порошенко обговорив із Боррелем підсумки саміту ЄС-США.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Петро Порошенко саміт партії Україна президент
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    Порошенко зустрівся з президентом Туреччини Ердоганом